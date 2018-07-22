Все звезды встречают "Белые ночи": в Санкт-Петербурге проходит музыкальный фестиваль

Международный конкурс "Белые ночи Санкт-Петербурга", стартовавший 20 июля, собрал весь цвет российской эстрады и популярных зарубежных исполнителей.

Чтобы поддержать молодых талантливых конкурсантов и выступить у них на разогреве в Ледовом дворце, в северной столице высадился звездный десант во главе с поп-королем Филиппом Киркоровым. Среди гостей фестиваля – Полина Гагарина, Стас Михайлов, Хор Турецкого, "Ночные Снайперы", Дима Билан, Слава, Таисия Повалий, Loboda, Елена Север, Наташа Королева, Кристина Орбакайте, Тамара Гвердцители, София Ротару, Артур Пирожков, Николай Басков, Сергей Лазарев, Ани Лорак, группа "Фабрика", ВладиМир, Юркисс и другие исполнители.

Фестиваль открыла неповторимая Патрисия Каас, исполнив любимые всеми хиты D’allemagne и Mademouselle. Гостями стали также обладатель трех музыкальных премий "Грэмми" британский певец Seal, легенда фанка группа Kool & The Gang, также удостоенная премии "Грэмми", нидерландская саксофонистка и певица Candy Dulfer, британская певица и модель Софи Эллис Бекстор.

Ведущими в первый конкурсный день выступили Филипп Киркоров и Елена Север. Фестиваль уже более 25 лет собирает молодых исполнителей со всего мира. Трансляция на Первом канале позволяет миллионам россиян увидеть выступления звезд первой величины и следить за ярким и напряженным музыкальным соревнованием. В этом году в конкурсной программе участвуют исполнители из девяти стран: Vinicius D'black (Бразилия), Yamilet (Пуэрто-Рико), Kenny Ray (Италия), Paxton (ЮАР), Mister Mother (США), Vaiwatt (Япония), Preen (Тайланд), InSammer (Швеция). Россию на конкурсе представили сразу два участника, знакомые зрителю по шоу Первого канала "Голос" Анастасия Спиридонова и Эдуард Хачарян. Наши конкурсанты в первый же день по результатам голосования жюри вырвались на лидирующие позиции.

Во второй день большинство артистов исполнили свои композиции на стихи известного бизнесмена, мецената, талантливейшего поэта и песенника Михаила Сафарбековича Гуцериева. Ведущими вечера были несравненная Елена Север и Александр Ревва.

Судейскую бригаду на фестивале "Белые ночи" представляет компетентное и профессиональное жюри, которое оценивает не только вокальные данные конкурсантов, но и артистизм, и подход к исполнению: Юрий Аксюта – Главный продюсер музыкального вещания "Первый канал", Сергей Балдин – Генеральный продюсер "Русской медиагруппы", Михайлова Екатерина – Главный редактор "Радио Шансон", Коннов Дмитрий – Генеральный директор "Universal Music Group", Каспаров Александр – Директор по маркетингу "Warner Music Group".

Кстати, в прошлый раз победителем "Белых ночей" стал молодой певец из Индонезии Санди Сондоро, второе место заняла исполнительница из Таиланда Прима По.

"Белые ночи Санкт-Петербурга" – один из масштабных фестивалей вокального искусства в России и Восточной Европе. Первый музыкальный конкурс состоялся в 1992 году. Гостями фестиваля в разные годы были A-Ha, Deep Purple, Scorpions, The Doors, Status Quo, Ринго Старр, Пола Абдул, Джо Кокер, Крис Ри, Хулио Иглесиас, Хосе Каррерас, Эрос Рамазотти. Участников поздравляли Ален Делон, Софи Лорен, Кевин Костнер, Вуди Аллен.

За долгие годы фестиваль "Белые ночи" стал визитной карточкой города. Особую атмосферу музыкальной феерии придает то обстоятельство, что по традиции она проходит в романтический период жизни Северной Пальмиры. Во время белых ночей приглушенное сияние окутывает город, заряжает энергией, желанием праздника и яркого отдыха.