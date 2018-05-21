Юрий Грымов готовит премьеру спектакля по пьесе Горького "На дне"

Руководитель театра и режиссер Юрий Грымов ("О, дивный новый мир", "Цезарь") оставил текст полностью авторским, а героев перенес из мрачной дореволюционной нищей ночлежки в роскошные особняки самого дорого района современной столицы.

Спектакль дополнен целой палитрой любимой всеми культовой музыки.

"Почему именно Горький? Прислушайтесь, о чем говорят его герои, и вы поймете, почему: они задают друг другу и себе те же вопросы, которые мучают нас с вами. Как жить? Надо ли бороться с окружающей действительностью или лучше примириться с ней? На что надеяться, когда жизнь, кажется, бросает нас на самое дно?

Герои Горького – почти библейские архетипы, их отношения легко узнаваемы, они многократно повторяются в жизни каждого из нас.

Для меня авторский текст – табу. Поэтому, так же, как и в "Юлии Цезаре", здесь сохранен оригинальный текст пьесы, он лишь немного сокращен. Хотя я думаю, если бы Горький писал "На дне" сегодня, он говорил бы другим языком. А сюжет остался бы тот же. Потому что этот сюжет – вечен", – подчеркивает режиссер-постановщик спектакля Юрий Грымов.

В постановке заняты: Владимир Левашев (заслуженный артист России), Надежда Меньшова, Алексей Багдасаров, Алексей Баранов, Виктор Потапешкин, Виктория Лукина, Мария Орлова и другие.

Спектакли пройдут с 5 по 26 июня.

Продолжительность – 1 час 40 минут без антракта.