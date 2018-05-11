В Сочи подвели итоги ежегодной премии "Спорт и Россия – 2018"

Провал России на "Евровидении" Медведева ушла от Тутберидзе Дом-2 Эксклюзив Главные события Москвы

Самое читаемое

Народ удивлен пением Самойловой на "Евровидении"
"Погибнут миллиарды": Трамп объявил о начале Третьей мировой
"Вечная память": В Сети сообщили о смерти Аллы Пугачевой
Отменили концерты: Фадеев раскрыл болезнь певицы Наргиз
"Диагноз – рак": Кудрявцева изменилась после страшного известия
партнеры
Пятница 11 мая
Лента новостей
17:46
Совет на выходные
17:12
Семья Елизаветы II угодила в порноскандал
16:53
Заслуженный артист России попал в больницу
16:45
22-летний маньяк добрался до оторопелой Бузовой
16:33
Lexus LC 500: Красота и скорость
16:09
Названа дата формирования новой команды Медведева
15:53
Российский миллиардер оставил Вашингтон без туалетов
15:53
Обжора Боня взбесила дряблым телом
15:42
Володин призвал Минздрав заняться развитием рынка лекарств
15:29
Специалист: Волочкова в шпагате избавляется от нежелательного семени
15:25
Снимки салона броневика Путина утекли в Сеть
15:17
Во время акции "Бессмертный полк" в Москве готовили теракт
15:09
Эксперты поддержали отказ от запрета ввоза лекарств из США
15:04
Трамп отменил антироссийские санкции
14:55
Васильев раскрыл секрет "вечной молодости" Вайкуле
14:50
Райский отдых Солнцева и его жены-пенсионерки
14:48
Меркель и Макрон признали Порошенко пустым местом
14:32
Выявлена опасность общения с курильщиками
14:29
В бассейне в центре Москвы утонул 39-летний мужчина
14:11
Люди сбежали с концерта "Воплей Видоплясова" из-за русофобской фразы
14:00
Обнародована подпольная кличка оборотистой Цымбалюк-Романовской
13:50
Роберт Дауни – младший заработал 10 миллионов долларов за 15 минут
13:44
"Стремно очень": Самойлова рассказала о вранье на "Евровидении"
13:32
"Невиновен!" – кто подставил Крушельницкого
13:18
Три участка Большого кольца метро запустят в 2020 году
13:15
Назван состав сборной России на ЧМ-2018
13:12
Штанга и гантели признаны лучшими антидепрессантами
12:59
Известный российский певец собрался воевать на Украине
12:46
Громкий провал Самойловой обошелся России в десятки миллионов
12:40
Минфин просит резко сократить расходы на пенсии
12:38
Анита Цой пригрозила разоблачить Валерию
12:31
Празднующие День Победы россияне разгромили отель в Турции
12:09
Ревнивый пенсионер избил 79-летнюю жену банкой
11:56
"Женщина с железной пастью": Преснякова пожалели из-за преображения жены
11:50
Просчет военных: как Израилю удалось разбомбить российские зенитки
11:50
"Я старомодна": девушка шокировала рассказом о жизни с четырьмя партнерами
11:47
В Москве 16-летняя девочка умерла на уроке физкультуры
11:31
Известный художник умер в возрасте 79 лет
11:26
Москва вошла в топ-5 привлекательных для инвесторов городов Европы
11:21
У беременной Шейк вывалились бока из платья
11:17
Допрыгалась: врачи спасают Ирину Апексимову
11:15
Ученые назвали признаки инопланетной жизни
11:12
Бьюти-тренды с подиумов в реальной жизни
10:56
Главные события Москвы
10:51
Россия встретила провалившуюся на "Евровидении" Самойлову
10:49
Тележки в супермаркетах признаны опасными для здоровья
10:34
России пообещали колоссальные сверхдоходы от нефти
10:23
Видео выступления Юлии Самойловой на "Евровидении"
10:18
Облицовка дома рухнула на дорогую иномарку в Москве
10:15
Изувеченной в страшной аварии девушке вырастили новое ухо
10:01
Муж утешил плачущую Самойлову после провала на "Евровидении"
09:55
Киев сознался в подчинении Вашингтону
09:52
Загнали в гроб: украинского певца подожгли на "Евровидении"
09:41
Шикарная жизнь погибшей после секса с американцем 18-летней модели из России
09:10
Больной раком мозга Маккейн раскрыл план победы над Путиным
09:01
На востоке Москвы грабитель с пистолетом напал на продуктовый
08:36
Захарова ответила взбесившейся из-за ее песни Украине
08:33
Израиль уничтожил ракетой российский "Панцирь-С1"
08:29
Самойлова на "Евровидении" забыла слова песни и разревелась
08:15
Названы причины сокрушительного поражения России на "Евровидении"
08:12
Кто прошел в финал "Евровидения-2018"
00:10
Несчастную Самойлову прогнали с "Евровидения"
22:03
Миро о Бородиной: Курица с глупым лицом
22:00
Меркель в ярости дала пощечину начавшему третью мировую Трампу
21:57
Развратницу Бузову видят ведущей шоу о семейных ценностях
21:52
16-летняя девушка похоронила отца-миллиардера и закатила вечеринку
21:32
В жутком ДТП на западе Москвы людей зажало в машинах
21:24
На Москве-реке теплоход столкнулся с катером
21:10
Выдающийся российский шахматист умер в возрасте 85 лет
21:06
Россию летом атакуют ураганы
20:59
"Строителя" Мутко отправляют на пенсию
20:57
Сын умоляет Питта забрать его к себе после предательства Джоли
20:29
В Москве на Кутузовском проспекте автобус насмерть сбил пешехода
20:29
"Аплодируют все": Киев раскрыл план возвращения Донбасса
20:28
В России резко подешевели iPhone
20:23
В Москве найден мертвым известный музыкант
20:04
Корчевников размазал Цымбалюк-Романовскую в эфире "России 1"
20:02
Ворона поймана после покупки билетов на поезд (видео)
20:02
В Кузбассе горит шахта "Распадская"
19:40
Принц Гарри поселит молодую жену рядом с Кейт Миддлтон
19:22
Сколько получает тренер сборной России по футболу
19:18
Самойлову заставляют петь под диктовку
19:01
Как остаться в живых в авиакатастрофе
18:54
Избивавший известную актрису любовник: "Ее демоны сожрали"
18:31
Красавица-россиянка нелепо погибла на курорте в Испании
18:27
На севере Москвы загорелась многоэтажка
17:59
"Самый большой стресс в жизни": дочка миллиардера пожаловалась на полет в эконом-классе
17:43
Оголившаяся Пугачева посмеялась над патриотизмом
17:42
Меркель и Макрон вытерли ноги о Порошенко
17:19
Жена-изменщица наплевала на престарелого Краско
17:16
Заслуженного артиста Украины затравили после выступления в День Победы в Москве
17:13
Денег нет: Медведев ищет способы выполнения майского указа Путина
17:01
Дума рассматривает кандидатов на должность главы Счетной палаты
16:38
У Меланьи Трамп закончились наряды
16:12
Киев сделал важное заявление об убийстве Вороненкова
16:04
США готовят удар по российскому фигурному катанию
15:59
Нахальная Андреева сменила умника Клейменова
15:56
Спутался с трансгендером: Киркоров упал ниже плинтуса
15:50
Суд сжалился над Никитой Белых
15:29
Россиянка умерла в США после секса с врачом
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Несчастную Самойлову прогнали с "Евровидения"
Цымбалюк-Романовскую выдают замуж за Шаляпина
Самойлова на "Евровидении" забыла слова песни и разревелась
"На трусы еще нацепи": Волочкову с георгиевской ленточкой обвинили в кощунстве
Оголившаяся Пугачева посмеялась над патриотизмом
Россия встретила провалившуюся на "Евровидении" Самойлову
Пресс-релизы

В Сочи подвели итоги ежегодной премии "Спорт и Россия – 2018"

Фото: Пресс-служба
С каждым годом интерес к спорту и здоровому образу жизни растет. В России развитие спорта является одной из приоритетных задач государства. Для это строятся стадионы, спортивные площадки, открываются новые секции для детей и молодежи, создавая все условия для занятий спортом как для профессионалов, так и для любителей.  
прочитано 325 раз

Кроме того, повышается актуальность мероприятий, направленных на развитие и популяризацию спорта и здорового образа жизни. Одним из таких значимых спортивных событий является Национальная Премия и Форум "Спорт и Россия – 2018", на которой лучшие компании получают заслуженные награды за поддержку спорта и здорового образа жизни.

Премия и Форум "Спорт и Россия – 2018" – это ежегодное мероприятие, призванное не только поощрять компании за вклад в развитие и популяризацию спорта, но и стать деловой площадкой, объединив за одним столом специалистов из разных областей.

"Форум – отличная возможность пообщаться с коллегами-смежниками, поделиться своим опытом и познакомиться с кейсами компаний, работающих в сфере спорта и ЗОЖ. С каждым годом к программе присоединяется больше партнеров, а это значит, что в отрасли происходят перемены к лучшему – реализовываются уникальные проекты, открываются информационные границы и появляются новые возможности. Мы рады быть частью этого процесса", – делится впечатлениями Ирина Туманова, заместитель генерального директора по операционной деятельности федеральной сети фитнес-клубов X-Fit.

Двухдневный форум, с которого началось это спортивное событие, открылся 26 апреля на Красной Поляне. Участники обсудили особенности спортивного спонсорства, механизмы государственно-частного партнерства в спорте, безопасность спортивных объектов, а также прогнозы на Чемпионат Мира по футболу.

Фото: Пресс-служба

Важной частью дискуссии стал вопрос здорового питания, как для спортсменов, так и для всех любителей здорового образа жизни. "Мы признательны Оргкомитету юбилейной Программы "Спорт и Россия" за организацию мероприятия. Мы еще раз напоминаем о важностиорехов и сухофруктов в рационе каждого человека, а особенно – спортсменов, так как они помогают поддерживать организм в тонусе, совершая все новые и новые победы", – комментирует Григорян Марат, коммерческий директор компании "Семушка".

Не обошли стороной и проблему развития массового спорта среди детей и молодежи. Предметом жарких споров среди участников стали вопросы о повышении социальной значимости физической культуры и спорта, а также воздействия СМИ на молодежь. Окончанием дискуссии был совместный поиск новых способов популяризации спорта среди подрастающего поколения.  О своих успехах и опыте, а также о важной роли поддержки со стороны государства в данном вопросе рассказала Ирина Забалуева, заведующая спортивной школой ГБУ "МегаСпорт": "Перед нами стоит задача развития зимних видов спорта, и сейчас мы можем гордиться нашими спортсменами, которые добиваются высоких результатов в абсолютно различных дисциплинах и завоевывают медали на международных соревнованиях. Благодаря целенаправленной работе сотрудников ГБУ "Мегаспорт", при колоссальной поддержке Департамента спорта и туризма в лице Н.А. Гуляева, проведена огромная работа в целях воспитания спортивного резерва, для достижения высоких спортивных результатов на мировой арене. Работа проводилась не только с населением, но и с образовательными организациями по привлечению к занятиям физической культурой и спортом детей и молодежи".

Фото: Пресс-служба

Ни для кого не секрет, что развитие российского спорта – коллективная заслуга. Высокие результаты наших спортсменов на международных соревнованиях доказывают упорный труд всех структур спорта России. Привлечение к занятиям спортом и стимулирование здорового образа жизни – мировой тренд. В таких условиях, фитнес-клубы выполняют огромный пласт работы и выполняют роль не только коммерческого предприятия, предоставляющего услуги, но и социально-ответственных фирм.

Сергей Рощупкин, президент сети ФК Зебра, поделился своим мнением на этот счет: "Сегодня мы второй раз получили премию как лучшая спортивная сеть России. Это означает, что наша сеть продолжает лидировать на рынке фитнес услуг России. За этот год мы стали лучше. У нас были открыты новые клубы, в которых есть уникальные особенности, которых нет ни у кого в России. На территории клубов Зебра вы можете встретить: зал йоги в соляной пещере, уникальные дизайнерские бассейны, пляжный волейбол, пляжный кроссфит и многое другое. В наших клубах уже оздоровилось более 3 млн. россиян и мы будем продолжать популяризировать спорт и способствовать здоровью нации и дальше".

Еще одним представителем данной сферы услуг стал фитнес-клуб "LOMOV Gym". Об особой атмосфере и любви к спорту рассказала Дарья Феофанова,  директор по маркетингу: "LOMOV Gym – это не просто фитнес-клуб! Это  атмосфера, которая формирует интерес к красоте собственного тела и заботы о нём, мотивирует, и вселяет уверенность в свои силы! Наша задача была: совместить качественный продукт и доступную цену для наших клиентов. И нам это удалось! Общими стараниями мы пытаемся сформировать у наших членов клуба  устойчивую привычку: "Здоровый фитнес, как часть образа жизни!".

Не только участники, но и организаторы Премии и Форума "Спорт и Россия – 2018" открыли для себя много нового. Таким образом, о новых возможностях в организации мероприятий рассказала Марина Михайловна Прозорова, заместитель директора по коммерческим вопросам "Империал Парк Отель & SPA": "На территории "Империал Парк Отель & SPA" расположен Спортивно-развлекательный центр "Гранд Арена": большой теннис, волейбол, баскетбол, мини-футбол, а так же есть уникальная возможность трансформировать залы для проведения фестивалей, выставок, вечеринок и флешмобов".

Двухдневный форум подошел к концу. Каждый присутствующий узнал что-то новое, поделился своим опытом, принял участие в обсуждении актуальных вопросов. Но перед тем как сметить деловой костюм на вечерний наряд, представители компаний имели возможность принять участие в тренинге по навыкам эффективного делегирования от компании Samolov Group. Тренер – Татьяна Рахманова – поделилась практиками по эффективному делегированию задач в компании с участниками и гостями форума, а также рассказала о необходимости подчиненного брать на себя ответственность за свою работу, а руководителям доверять им.

Фото: Пресс-служба

Тренинг стал не единственным сюрпризом для всех присутствующих. Официальный партнер мероприятия, компания THERMOS RUS LLC, подготовила подарки для каждого участника. О своем решении поддержать Премию рассказала руководитель отдела маркетинга, Анелия Монтес: "Компания THERMOS RUS LLC рада быть партнером юбилейной Программы "Спорт и Россия". Нашу  продукцию выбирает все больше активных, целеустремленных и увлеченных спортом людей, стремящихся повысить качество жизни. Мы видим свою миссию во всесторонней поддержке идей здорового образа жизни и помощи в воспитании поколения чемпионов". Особое признание компании также выразила мастер спорта России международного класса, Яна Костенко.

Завершением мероприятия стала Торжественная церемония награждения лауреатов Премии. В роли ведущего выступил Юрий Розанов, известный российский спортивный телекомментатор, обладатель премии ТЭФИ в номинации "спортивный комментатор/ведущий спортивной программы" в 2012 году.

Получив заветные награды, участники поспешили поделиться впечатлениями. Генеральный директор BQ Владимир Пузанов: "Мы рады стать лауреатами в номинации "Лучший маркетинговый проект в области спорта". Цель нашего сотрудничества с ФК "Спартак" – это поддержка и популяризация спорта в России, а также повышение узнаваемости бренда BQ. Наш смартфон BQ Advance Spartak Edition – это уникальный продукт для российского рынка. Его уже по достоинству оценили как болельщики красно-белых, так и сами футболисты".

Среди лауреатов премии, получивших заслуженную награду, хотелось бы отметить следующие компании: Империал Парк Отель & SPA, курорт "Роза Хутор", Crocus Fitness, Сеть фитнес клубов Зебра, сеть фитнес-клубов X-Fit, компания BQ, БК "Лига Ставок", АО "ФК "Спартак – Москва", ZENDEN Group, AGT Communications Agency, Greenbet, ООО "Орифлэйм Косметикс", ООО "Компания Крамб", ООО "Бином Софт", ООО "Академия Супербола", KAMA TYRES, ERA, ООО "Европейская юридическая служба", ООО "Тойота Мотор", Корпорация Сибирское здоровье, "Академия Киберспорта СИТИЛИНК", АО "Международный аэропорт Шереметьево", REHAU, ООО "ПУМА-РУС", БК "Бинго-Бум", ACB – TV, Группа компаний IEK, НК "Роснефть", Строительная компания "Инсити", Ледовый комплекс "Арена Морозово", Холдинг "Адамант".

В этом году Ежегодной национальной премии "Спорт и Россия – 2018" исполнилось 5 лет. И поэтому вдвойне важно, что мероприятие приехали поддержать такие звезды российского спорта как: Евгений Алдонин – российский футболист, полузащитник. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный чемпион России, пятикратный обладатель кубка России. Обладатель Кубка УЕФА; Александр Филимонов - советский и российский футболист, вратарь. Шестикратный чемпион России, обладатель Кубка России; Алексей Тищенко -  российский боксёр, двукратный олимпийский чемпион (2004 и 2008), чемпион мира, Европы и России, чемпион мира среди юниоров; Анастасия Максимова - российская гимнастка, заслуженный мастер спорта России. Олимпийская чемпионка в групповых упражнениях, чемпионка мира и Европы.

Партнерами Премии выступили: THERMOS RUS LLC, ООО "Королевская вода", NATURA SIBERICA, Курорт "Роза хутор", компания "Семушка".  

11 мая 2018, 13:45
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11 мая 2018
просмотры: 123

Аверин закрутил роман с Толкалиной

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11 мая 2018
просмотры: 123

В небо над Конаково поднимутся лучшие пилоты мира

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
27 апреля 2018
просмотры: 123

Подведены итоги программы "Развитие регионов. Лучшее для России"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
26 апреля 2018
просмотры: 123

Вышла первая серия реалити-шоу Банк Хоум Кредит о смарт-шопинге

Его цель – научить зрителей пользоваться банковскими продуктами

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
25 апреля 2018
просмотры: 123

На Красной площади пройдет грандиозный гала-концерт

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
25 апреля 2018
просмотры: 123

В Кремле состоится гала-концерт всех звезд Первого канала

"Три аккорда" обещает стать самым ярким событием весны

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
25 апреля 2018
просмотры: 123

В Москве наградили лучшие рестораны

В банкетном зале "Мир" состоялся фестиваль ресторанных концепций PalmaFest

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
24 апреля 2018
просмотры: 123

Грымов рассказал о судьбах земных женщин

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23 апреля 2018
просмотры: 123

Благотворительный Забег 5275 состоялся в Москве

Благодаря Забегу 5275 фонд "Линия жизни" помог уже 21 ребенку за 2012-2017 гг

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23 апреля 2018
просмотры: 123

Фестиваль Photobookfest 2018 открылся в Москве

567

загрузить ещё

Политика

Меркель и Макрон признали Порошенко пустым местом
Киев сознался в подчинении Вашингтону
Больной раком мозга Маккейн раскрыл план победы над Путиным
Израиль отчитался перед Россией об ударах по Сирии

Шоу-бизнес

Самойлова подготовилась к разбору полетов на "Пусть говорят"
Обжора Боня взбесила дряблым телом
Специалист: Волочкова в шпагате избавляется от нежелательного семени
Васильев раскрыл секрет "вечной молодости" Вайкуле

Проишествия

Красавица-россиянка нелепо погибла на курорте в Испании
Их нравы: в США кровожадный полицейский с перепуга расстрелял сурка (видео)
На "Евровидении" журналиста пырнули ножом
Воспитательница наказала ребенка питьем кипятка (видео)

Lifestyle

Люди сбежали с концерта "Воплей Видоплясова" из-за русофобской фразы
Роберт Дауни – младший заработал 10 миллионов долларов за 15 минут
Скандальный фильм Серебренникова о Цое поставил Канны на уши
Писатель помог сыну с сочинением по собственной книге и получил тройку
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовскую выдают замуж за Шаляпина

Лихая пианистка спелась с артистом
Шоу-бизнес

Раздувшаяся Кудрявцева сияет от счастья рядом с молодым мужем

Хоккеист Игорь Макаров обнародовал новое фото беременной жены
Шоу-бизнес

У беременной Шейк вывалились бока из платья

Модель появилась в ультрапровокационном наряде на красной дорожке
Шоу-бизнес

Анита Цой пригрозила разоблачить Валерию

Артистка призналась, что не хочет огорчать коллегу по сцене

Гороскоп

Совет на выходные
Астрологический прогноз с 7 по 13 мая 2018 года
Стало известно о болезни оскандалившегося победителя "Голоса"
Совет на выходные

Фоторепортажи

Райский отдых Солнцева и его жены-пенсионерки
Муж утешил плачущую Самойлову после провала на "Евровидении"
Россиянки Шейк и Летучая произвели фурор в Каннах
Девушки-курсантки блеснули красотой на Параде Победы

Спорт

"Невиновен!" – кто подставил Крушельницкого
Сколько получает тренер сборной России по футболу
США готовят удар по российскому фигурному катанию
Циничная шутка о трагедии подлодки "Курск" разгневала россиян

Регионы

Путина просят посадить Тулеева за гибель детей в "Зимней вишне"
Ревнивец в Приморье пропустил подругу через мясорубку
Мозгов было немного: стрелок из сибирского колледжа помешался на Гитлере
Безумные регионы: участнику квеста в Ростове отрубили топором палец
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru