Владимир Кузьмин отметит день рождения на сцене

В 6 лет он написал первую песню, в 6 классе организовал свою первую рок-группу, которая несколько лет успешно повышала музыкально-образовательный уровень сверстников на школьных вечерах вплоть до выпускного. Спустя пятьдесят с лишним лет Народный артист России, неоднократный победитель в номинациях "Песня года", "Золотой граммофон", споет нам свои лучшие песни.

Его многогранная деятельность в роли композитора, поэта, певца, мультиинструменталиста за сорок лет на профессиональной сцене позволила успешно выпустить несколько десятков альбомов и обрести множество преданных поклонников. Каждая работа Владимира Кузьмина неповторима и уникальна – в чем-то автобиографическое произведение, посвященное истории любви, друзьям, семье и личным переживаниям: "Пять минут от дома твоего", "Я не Казанова", "Сибирские морозы", "Симона", "17 лет", "Тоска", "Лед слезы льет", "Еще вчера", "Голос", "Эй, красотка! " и еще много хитов.

31 мая 2018 года, 20:00

Концертный зал "Известия Холл"

12+