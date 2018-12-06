В Москве назовут героев 2018 года
В шорт-лист вошли герои, которые спасали людей в дорожно-транспортных происшествиях и задерживали опасных преступников, являются волонтерами различных фондов и воспитывают приемных детей, помогают бездомным животным и ведут патриотическую работу с молодежью.
С 29 октября до 11 ноября проходило народное голосование за участников – в нем приняло участие свыше 30 тысяч человек. После этого свой выбор сделали члены жюри – видные журналисты и общественные деятели, актеры и руководители крупных промышленных компаний.
В 2018 году герои будут выбраны по 8 номинациям: "От сердца к сердцу" (за волонтерскую деятельность), "Спасательный круг" (подвиг ради спасения жизни), "Оберегая планету" (за деятельность в области охраны окружающей среды), "Быть человеком" (за подвиг, совершаемый в течение всей жизни), "Всегда в сердце" (за военно-патриотическую работу), "Кулибины нашего времени" (за многолетние трудовые достижения), "Яркий старт" (для молодых специалистов за достижения в области рационализаторства) и "Вирус добра" (для фондов и благотворительных организаций). Подробная информация и шорт-лист участников размещены на сайте.
Программа мероприятия:
19.00 – 19:30 – сбор гостей
19.30 – 19.45 – брифинг для СМИ с участием руководителей крупных промышленных компаний, героев и партнеров проекта
20:00 – 21.30 – церемония награждения
21.30 – 23.00 – неформальное общение, фуршет
"Герои нашего времени" – Всероссийский проект в области социальной ответственности, посвященный простым людям, их поступкам, совершенным однажды и спасшим жизни других людей, или ежедневным подвигам, длиной в целую жизнь. Он существует с 2015 года и уже охватил 65 регионов РФ. Его цели – поднятие статуса рабочих специальностей в нашей стране, популяризация волонтерского движения, великодушных и самоотверженных поступков в обществе.
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