В Москве назовут героев 2018 года

В четверг, 13 декабря, в Москве, в Музее русского импрессионизма состоится подведение итогов и награждение лауреатов Всероссийского проекта в области социальной ответственности "Герои нашего времени" – 2018. В этом году номинантами стали работники 25 предприятий. Всего на конкурсный отбор было подано порядка 200 заявок, что в раза больше, чем в 2017 году. До народного голосования Оргкомитетом допущено около 90 участников.

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