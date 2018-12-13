Джиган подарит машину случайному человеку

13 декабря в ресторане Варка Гастроквартал состоится первая вечеринка-вручение гива такого масштаба. Джиган и Оксана Самойлова ждут главного победителя – счастливого обладателя Ауди А4. Тот, кому улыбнулась удача, получит ключи от машины на торжественном мероприятии из рук знаменитого репера и популярнейшей мамы страны.

поделиться