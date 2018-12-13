Джиган подарит машину случайному человеку

Новый допинг-скандал в биатлоне Форум Новости "Дома-2" Гороскоп Новый год 2019

Самое читаемое

НАТО вводит корабли в Азовское море
Названа чудовищная причина свадьбы Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
Украинцы "остановили" строительство Крымского моста
Волочкова объявила о свадьбе с известным певцом
Беременная Пугачева превратилась в Матрешку
партнеры
Четверг 13 декабря
Лента новостей
15:37
"Иди спать": Кокорин в Новый год остался без праздника
15:20
Протесты в Париже готовились 50 лет
15:16
"Уральские пельмени" отсудили пять миллионов у экс-директора
15:10
"ЕР" помогла получить землю многодетным семьям
15:08
Дума упростит получение налоговых льгот
14:50
Поток Геминиды: на россиян обрушился метеоритный дождь
14:35
Звезда "Дома-2" срочно госпитализирована
14:28
Лукашенко заявил о российской атаке на Белоруссию
14:12
"НАШЕ Радио" дарит шикарный подарок слушателям
14:03
Иранская Джоли показала свою подругу "куклу Барби"
14:03
Тренер высказался о состоянии госпитализированной Туктамышевой
13:57
В Башкирии на трассе столкнулись два ВАЗа
13:40
Под Москвой мужчина до смерти забил молодую жену
13:30
На Урале мужчина зарезал соседа по гаражу из-за кучки снега
13:26
Глушаков нашел хитрый способ обмануть жену
13:22
У певицы Пелагеи нашелся сын
13:20
Скандал с использованием скотча в больнице обернулся серьезными последствиями
13:04
В Петербурге двухлетний ребенок выпил кипяток и попал в больницу
13:02
Захарова раскрыла жуткие детали новой украинской провокации
12:50
Королеву красоты отдали под суд за соблазнение школьника
12:48
Губерниев раскрыл подробности подлого нападения на биатлонистов
12:43
"Психиатрическая больница": звезда "Дома-2" об участниках проекта
12:35
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 декабря 2018 года
12:27
"А как же Лида?": Алибасов завещал шикарную жилплощадь юному красавцу
12:26
В ТЦ "Мега Белая Дача" вспыхнул пожар
12:24
Неожиданная развязка: "Русфонд" сам себе заплатит многомиллионный долг Фриске
12:19
Курникова и Иглесиас остались без дома
12:10
В московском Театре сатиры нашли труп
12:06
Сколько законов приняла Госдума за 25 лет
12:05
Седокова дала смачную пощечину бывшему мужу
11:33
Названы мечты россиян перед Новым годом
11:31
Новый допинг-скандал: российских биатлонистов отправляют в тюрьму из-за Родченкова
11:16
Садальский грязно оскорбил Сафронова
11:16
Россияне шокированы открытием о смертельной опасности уборки
11:02
Обтянутой Михалковой досталось за провокацию
10:57
Володин заявил о давлении США на Европарламент
10:45
Меган Маркл исчезла мистическим образом
10:37
Трампа подняли на смех во время важного события
10:34
Что на самом деле разрушило брак престарелого Краско
10:13
Есть погибшие: скоростной поезд столкнулся с локомотивом и сошел с рельсов
10:12
Трусливый Порошенко поджал хвост после нападок на Путина
09:57
Бездельница Кейт Миддлтон разочаровала требовательную Елизавету II
09:50
Олимпийская чемпионка нелепо оправдалась за грязное оскорбление российских детей
09:45
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
09:38
Ушлая жена прибрала к рукам "Ленинград" Шнурова
09:35
Новые данные о госпитализированной Туктамышевой
09:08
Известная певица показала огромную грудь
09:03
Снова провал: Бузова подарила бракованный автомобиль
08:47
Максакова заявила о провокации после откровений с Кудрявцевой
08:23
Утопит Донбасс в крови: раскрыты жуткие планы отчаявшегося Порошенко
06:00
В беременность Лопыревой не поверили
23:56
Украинцы взъелись на полуголую Пугачеву
23:02
Каббалисты сделали предсказание на 2019 год
22:01
Генерал проговорился о подготовке убийства Путина
21:58
Врачи приговорили звезду Comedy Woman
21:47
Свалившаяся Туктамышева высказалась об опасной болезни
21:17
Беременную Меган Маркл затравили за странное поведение
21:09
Многодетный Павел Погребняк вновь женится
21:06
При взрыве в Ингушетии погиб человек
21:02
Что связывает Спиридонову с Панайотовым
20:54
В выходе космонавтов в открытый космос нашли минусы
20:48
"Горячая штучка": сочная Седокова взбудоражила народ глубоким декольте
20:40
"Два года без секса": Боня на фоне ковра взвыла от досады
20:33
В квартире в Москве нашли три трупа
20:31
Под Волгоградом большегруз опрокинул в кювет десять легковушек
20:23
В Удмуртии молодой водитель протаранил автобус на остановке
19:58
Апологет Майдана Рыклин обвинил Россию в организации французских протестов
19:52
Дочь Успенской вымазалась и оголилась напоказ
19:44
В Казани мужчина угрожал застрелить ребенка
19:26
На Урале женщина с топором устроила разборку на дороге (видео)
19:16
В Тюмени при аварии пострадал пятилетний ребенок
19:08
Под Москвой нашли труп избитого младенца
19:01
Туктамышева попала в больницу со страшным диагнозом
18:48
Не газ: названа причина взрыва в жилом доме в Омске
18:31
В ДТП под Нижним Новгородом пострадал ребенок
18:27
У участника "Дома-2" нашли тайного сына
18:21
Пыль начала эволюционировать и убивать
18:21
В Таганроге после вечеринки у незнакомцев пропала студентка
18:10
На видео нашли гигантский НЛО
18:03
Обезумевший Трамп готовит нападение на Калининград
17:55
Как негативное мышление влияет на судьбу
17:44
Шокирующие кадры смертельной перестрелки в московском кафе
17:30
Спор "хромых уток": Меркель выдвинула ультиматум Мэй
17:28
В Уфе Mercedes сбил семилетнего ребенка на пешеходном переходе
17:26
Ходорковский на реверсе Чубайса
17:22
Наследница знаменитой династии очаровала Корчевникова
17:14
Влетевший в дерево водитель сломал себе челюсть
17:11
Арестованному Кокорину грозит инвалидность
17:11
Госдума повышает штрафы за задержку авиарейсов
17:05
В убийстве москвича в Калининграде заподозрили владельца местного кафе
16:52
Под Петербургом осудили задержавшего педофила мужчину
16:39
Обновившая имидж Лолита рассказала о смене пола
16:28
Выдававшему себя за инопланетянина дальнобойщику грозит 380 лет тюрьмы
16:19
Над Терезой Мэй нависла страшная угроза
16:18
Заговоривший о беременности Шаляпин отвез Цымбалюк-Романовскую к врачу
16:15
Звезда "Дома-2" бросила ребенка
16:07
Адвокат Кержакова заявил о психическом расстройстве у Тюльпановой
16:04
Место для дискуссий: как изменилась Госдума за 25 лет
15:41
Меркель хотят выкинуть на улицу раньше срока
15:29
Стало известно о беременности обманутой и избитой жены Глушакова
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
Заговоривший о беременности Шаляпин отвез Цымбалюк-Романовскую к врачу
Генерал проговорился о подготовке убийства Путина
Просевший Крымский мост решено снести
Порошенко объявил Путину о войне
Сделано заявление об отключении России от SWIFT
Пресс-релизы

Джиган подарит машину случайному человеку

Фото: Пресс-служба
13 декабря в ресторане Варка Гастроквартал состоится первая вечеринка-вручение гива такого масштаба. Джиган и Оксана Самойлова ждут главного победителя – счастливого обладателя Ауди А4. Тот, кому улыбнулась удача, получит ключи от машины на торжественном мероприятии из рук знаменитого репера и популярнейшей мамы страны. 
поделиться

Более 200 000 человек стали участниками самого масштабного конкурса в мире.
Две недели назад на их страницах запустился самый честный и масштабный розыгрыш, которого в социальной сети еще не было. 

Зачинщиком события стала компания Akula Media Group, которая пригласила для участия Джигана и Оксану Самойлову и организовала весь процесс от идеи до воплощения, пригласив в партнеры крупные бренды. По этому поводу организаторы устраивают мощную вечеринку в одном из проектов Soho Family, чтобы доказать честность конкурса и осчастливить его победителей. 

Главная цель акции – выдать подарки абсолютно всем участникам, поэтому призы уже нашли своих обладателей. Лишь несколько кликов и подписок делали людей счастливее на протяжении 14 дней в России, Украине, Казахстане и других странах. 

Кульминационный день – 6 декабря в прямом эфире Оксана Самойлова с Джиганом выбрали главного победителя, которому достался новый безупречный Ауди А4. А завершающее мероприятие ждет своих участников, победителей и гостей 13 ноября в модном заведении "Варка Гастроквартал". Так же среди гостей будут топовые блогеры, звезды шоубизнеса, артисты. Фотозона, сюрпризы от организаторов и торжественная атмосфера гарантируются. 


Когда: 13 декабря
Сбор гостей: 20.00
Где: Варка Гастроквартал
Адрес: Рочдельская ул., 15с30

13 декабря 2018, 14:25
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13 декабря 2018
просмотры: 123

Абу-Даби дарит путешествие в Эмираты семьям с детьми

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
12 декабря 2018
просмотры: 123

Итоги Foodshow 2018: события, новинки и звезды фестиваля

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
10 декабря 2018
просмотры: 123

Группа "Кватро" отпразднует 15-летний юбилей в Кремле

На концерт приедут мировые звезды

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
10 декабря 2018
просмотры: 123

Юрий Николаев отметит юбилей на сцене Крокуса

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
10 декабря 2018
просмотры: 123

Бренд Misha Combearzon отметил свой первый юбилей

Марка мгновенно и навсегда превратила суровую русскую зиму в праздник

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
7 декабря 2018
просмотры: 123

В Москве пройдет премьера интерактивного спектакля "Иван-Царевич и Серый Волк"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
7 декабря 2018
просмотры: 123

В Москве откроется патриотическая фотовыставка

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
7 декабря 2018
просмотры: 123

5 знаковых платьев выставки Александра Васильева

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
6 декабря 2018
просмотры: 123

В Москве открылась фотовыставка "Герои России, какими их не видел никто"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
6 декабря 2018
просмотры: 123

Lay’s выпустили обезжиренные чипсы

567

загрузить ещё

Политика

Известный политик заявил о бегстве Порошенко
Захарова раскрыла жуткие детали новой украинской провокации
Трусливый Порошенко поджал хвост после нападок на Путина
Утопит Донбасс в крови: раскрыты жуткие планы отчаявшегося Порошенко

Шоу-бизнес

Встреча Шепелева с юной Вангой закончилась безумной вакханалией
"Не травите мою жену": Топалов защитил пропавшую Тодоренко
У певицы Пелагеи нашелся сын
Дети в истерике от похабных снимков Цымбалюк-Романовской

Проишествия

Шокирующие кадры смертельной перестрелки в московском кафе
Бывшая девушка Овечкина протаранила автомобиль с беременной женщиной (видео)
Москвичей обвинили в чудовищном коллапсе в метро в час пик
Тело пропавшей дочери миллионера нашли в придорожных кустах

Lifestyle

"Полицейский с Рублевки": стал известен финал 4 сезона
В Сети появилась новая серия "Простоквашино" (видео)
"Пытаются нагнуть": Михалков удивил странным предложением
Какое кино смотреть: премьеры России 29 ноября 2018 года
Шоу-бизнес

Седокова дала смачную пощечину бывшему мужу

Радостную новость она опубликовала в Instagram
Шоу-бизнес

"НАШЕ Радио" дарит шикарный подарок слушателям

Марафон продлится в прямом эфире весь день
Шоу-бизнес

У певицы Пелагеи нашелся сын

О мальчике рассказал близкий друг артистки
Шоу-бизнес

"Уральские пельмени" отсудили пять миллионов у экс-директора

Он намерен оспаривать судебное решение

Гороскоп

В беременность Лопыревой не поверили
Каббалисты сделали предсказание на 2019 год
Пожалеет об этом: отказавшейся от России Ротару предрекли печальную участь
Раскрыта чудовищная тайна многострадального брака Пугачевой и Галкина

Фоторепортажи

Иранская Джоли показала свою подругу "куклу Барби"
Дочь Синди Кроуфорд вырвала победу у известных топ-моделей
Молодая любовница Маликова показала шикарные формы
Ослепительная Кожевникова затмила бледную модель

Спорт

Тренер высказался о состоянии госпитализированной Туктамышевой
Глушаков нашел хитрый способ обмануть жену
Губерниев раскрыл подробности подлого нападения на биатлонистов
"Одумайся!" – Упрямому Кержакову пригрозили уголовным делом

Регионы

Взрыв российской ракеты в воздухе попал на видео
Пекарю из Нижнего Тагила затянуло руку в тестомесильную машину (фото)
В Подмосковье ограбили тренера сборной России
В России сделано официальное заявление о переносе столицы
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru