Джиган подарит машину случайному человеку
Более 200
000 человек стали участниками самого масштабного конкурса в мире.
Две недели назад на их страницах запустился самый честный и масштабный розыгрыш, которого в социальной сети еще не было.
Зачинщиком события стала компания Akula Media Group, которая пригласила для участия Джигана и Оксану Самойлову и организовала весь процесс от идеи до воплощения, пригласив в партнеры крупные бренды. По этому поводу организаторы устраивают мощную вечеринку в одном из проектов Soho Family, чтобы доказать честность конкурса и осчастливить его победителей.
Главная цель акции – выдать подарки абсолютно всем участникам, поэтому призы уже нашли своих обладателей. Лишь несколько кликов и подписок делали людей счастливее на протяжении 14 дней в России, Украине, Казахстане и других странах.
Кульминационный день – 6 декабря в прямом эфире Оксана Самойлова с Джиганом выбрали главного победителя, которому достался новый безупречный Ауди А4. А завершающее мероприятие ждет своих участников, победителей и гостей 13 ноября в модном заведении "Варка Гастроквартал". Так же среди гостей будут топовые блогеры, звезды шоубизнеса, артисты. Фотозона, сюрпризы от организаторов и торжественная атмосфера гарантируются.
Когда: 13 декабря
Сбор гостей: 20.00
Где: Варка Гастроквартал
Адрес: Рочдельская ул., 15с30
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