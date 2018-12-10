Юрий Николаев отметит юбилей на сцене Крокуса

В день своего рождения, 16 декабря 2018 года в концертном зале "Крокус Сити Холл" отметит 70-летний юбилей Народный артист России, ведущий, ставший настоящим символом телевизионной индустрии нашей страны и любимый миллионами зрителей, Юрий Николаев!

Интеллигентный, умный и утонченный, Юрий Александрович на экране уже более 40 лет. Он один из немногих, кого можно назвать народным ведущим. А когда-то его называли "главным почтальоном СССР": на протяжении многих лет он каждую неделю появлялся на телевизионных экранах в качестве ведущего легендарной программы "Утренняя почта", которую ждала и смотрела почти вся многомиллионная аудитория нашей страны. Именно эта передача принесла Юрию Николаеву невероятную по тем временам известность.

Чуть позже Юрий Александрович стал продюсером и ведущим еще одной музыкальной программы – "Утренняя звезда", благодаря которой путевку в жизнь получили многие хорошо известные сегодня исполнители: Алсу, Юлия Началова, Валерия, Сергей Лазарев, Влад Топалов, театра -студия "Непоседы", Зара, Ани Лорак, Пелагея и многие другие. Все эти ныне популярные и любимые артисты обязательно выступят на сцене Крокус Сити Холла, ведь именно Юрий Николаев и "Утренняя звезда" стали самым первым, трепетным и заботливым этапом в творческой карьере этих талантливых музыкантов!

Также в день рождения Юрия Николаева со своими поздравлениями выступят почти все самые именитые и звездные артисты нашей страны: Юрий Антонов, Лев Лещенко, Тамара Гвердцители, Олег Газманов, Николай Расторгуев и группа "ЛЮБЭ", Григорий Лепс, Леонид Агутин, Игорь Николаев, Елена Ваенга, Александр Розенбаум, Любовь Успенская, Вячеслав Добрынин, Дмитрий Маликов, Надежда Бабкина и ансамбль "Русская песня" и многие другие.*

Без сомнения, во время юбилейного концерта** многоуважаемого и всеми любимого Юрия Николаева в большом зале Крокус Сити Холла будет царить добрая, светлая и самая праздничная атмосфера, ведь этот телевизионный волшебник открыл настоящую магию музыкального телевидения нашей страны и навсегда будет олицетворять неподдельную искренность и высшее творческое мастерство!

* В списках артистов возможны изменения

** Концерт-съемка