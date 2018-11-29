В "Октябре" прошла премьера молодежной экшн-комедии “Все или ничего”
Первыми "заценили" шутки создателей звездные гости: ведущие вечера Елена Летучая и Денис Косяков, Михаил Галустян, Анна Уколова, Елена Валюшкина, Юлия Франц, Снежина Кулова, Владимир Яглыч, Ирина Йовович, блогеры Илья Соболев, Гусейн Гасанов, Амиран Сардаров, Снежана Самохина и многие другие.
Фильм покажет, что офисный планктон – опасный зверь, если его разозлить. Трое менеджеров-неудачников объединяются в почти преступную группировку в попытке свергнуть обнаглевшего начальника, который безбожно обворовывает компанию. Друзья разрабатывают экстремальный план, как выкрасть 50 миллионов у босса и восстановить справедливость. Но как это бывает у новичков – всё идёт не по плану. Настоящим хозяином мешка с деньгами оказывается совсем не тот, на кого охотились герои – и вот тут у них начинаются реальные проблемы с криминальным миром.
Дмитрий Суворов, режиссер: "Если вы никогда не хотели убить начальника, значит – вы никогда не работали! Если серьезно, наша история будет интересна и до боли знакома (по крайней мере, ее завязка) очень многим жителям нашей большой страны".
Но план, казавшийся идеальным на бумаге, на практике дает сбой. В офисную субординацию вмешиваются настоящие криминальные авторитеты в лице героев Сергея Бурунова, Юрия Стоянова, Владимира Епифанцева, Романа Мадянова, Василия Кортукова. Что ждет теперь простых клерков вместо разговоров у кулера? Готовы ли они к "стрелке" с авторитетами вместо ежедневных совещаний? Сменят ли степлеры на автомат Калашникова? Получат ли они все или останутся ни с чем?
Андрей Ляхов, генеральный продюсер: "Мы собрали на редкость яркий актерский состав. Если добавить к этому дерзкий актуальный саундтрек, много юмора, небанальный сюжет и неожиданный финал – получится "Идеальная молодежная комедия".
Антон Белов, креативный продюсер: "В начале декабря, возможно, в самое "приятное" время года в нашей стране, многим захочется взбунтоваться против начальства, украсть пару миллионов и улететь в теплые края. Не у всех это получится, поэтому мы сняли фильм – чтобы зритель с удовольствием пережил все эти приключения прямо в комфортном кресле кинотеатра”
Сергей Бурунов, актер: "В этом фильме нет Саши Петрова и слава тебе, Господи! Это основной момент! Когда я читаю сценарий, не важно, какой сценарий, первый вопрос для меня – будет ли сниматься Петров? Если да – все, меня нет в этом фильме! Если серьезно, зрителю однозначно стоит увидеть это кино, потому что оно ироничное, смешное, очень динамичное. Прекрасные артисты, прекрасная команда. Мы старались! В это вложено много сил, много любви".
ИНФОРМАЦИЯ О ФИЛЬМЕ:
“Всё или ничего”, 16+
Жанр: комедия, экшн
Продюсеры: Андрей Ляхов, Александр Калушкин, Антон Белов, Дмитрий Суворов
Режиссёр: Дмитрий Суворов
Оператор: Юрий Никогосов
Сценарист: Дмитрий Суворов
Художник-постановщик: Максим Алипченко
В ролях: Кирилл Каганович, Роман Курцын, Данила Якушев, Артур Смольянинов, Юрий Стоянов, Андрей Стоянов, Евгения Ахременко, Елена Беркова, Екатерина Соломатина, Анна Бачалова, Сергей Бурунов, Роман Мадянов, Владимир Епифанцев, Василий Кортуков, Юлия Сулес и др.
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