Winter Science Day: научный новогодний фестиваль для всей семьи

Как разогнать мрак с помощью ослепительно яркого ледяного фонаря? Как "поймать" в огромную пробирку "лающую" молнию? Как создать настоящую огненную метель? Как сыграть музыку молний с помощью Тесла-катушек? Секреты этих явлений откроют на сцене фестиваля Winter Science Day мастера наук из шоу "Академия новогодних чудес" под руководством Деда Мороза. Также команда покажет завораживающие опыты с сотнями литров парящего жидкого азота, гигантскими дымовыми пушками, оптические метаморфозы и даже левитацию!

Представление продлится 60 минут, а до и после него гостей ждут интерактивные станции, которые позволят всем желающим познать тайны наук и почувствовать себя естествоиспытателями, инженерами, физиками, химиками, геологами и архитекторами. В мастерских и на мини-шоу юные ученые узнают на практике, чем сильны физика и химия, из чего складывается математика, что такое полимеры и кристаллы, какими сверхспособностями обладает мозг.

Научные активности рассчитаны на возраст: 6+, 9+ и 12+. Предусмотрено и специальное пространство для самых маленьких гостей мероприятия. Будет работать Science market, где желающие смогут приобрести занимательные научные игрушки, и фотозона с новогодними арт-объектами.

Задача ИЦ "Сколково" не только развивать инновационные технологии и науку, но и стимулировать познавательный интерес, стать центром умного образовательного досуга. Елена Зеленцова, вице-президент и директор по развитию городской среды Фонда "Сколково" отмечает: "WINTER SCIENCE DAY – это возрождение в новом качестве и переосмысление доброй советсткой традиции организовать научные елки для детей. Этот фестиваль претендует на то, чтобы стать самым интересным научным праздником в Москве и обладает для этого всеми возможностями".

Расписание:

Первый сеанс: с 11:00 до 14:00

Второй сеанс: с 14.00 до17.00.

Winter Science Day – ежегодный зимний праздник для будущих ученых и их родителей. Цель события – пробудить интерес гостей к активному познанию, превратить зрителя в творца. Фестиваль проходит в уникальном многофункциональном здании MATREX работы Бориса Бернаскони. Это футуристическое сооружение в виде усеченной пирамиды из стекла, в которую вписан атриум в форме матрешки. Внутри располагаются высокотехнологичный зал-трансформер для форумов и перформансов, офисы, кафе, музейная спираль. Одно из неординарных инженерных решений для сооружения – освобождение его части за счет наклонных лифтовых и инженерных шахт.

Организатор фестиваля Фонд "Сколково" – некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года.