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Зимний фестиваль ресторанных концепций Palmafest пройдет в Москве

10 декабря в рамках Зимнего фестиваля ресторанных концепций Palmafest на сцене театрально-концертного зала Градский-Холл пройдет Форум лидеров фуд-индустрии, где выступят самые важные персоны российского ресторанного бизнеса. Главная тема форума "Как создать успешный ресторанный проект: концепция, дизайн, продвижение" будет раскрыта через индивидуальные истории успеха реальных трендмейкеров бизнеса – рестораторов и шефов, дизайнеров самых модных ресторанов страны, авторов маркетинговых и PR-стратегий, на практике доказавших свою эффективность. Герои дня появятся на сцене в актуальном сегодня стендап-формате, а зрители смогут задать звездам бизнеса любые вопросы. 
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Какие ошибки совершают абсолютно все рестораторы страны, что меняет конъюнктуру рынка, откуда берутся оригинальные идеи, где найти правильного инвестора, как довести замысел до реализации, сделать персонал командой мечты, превратить обычного клиента в агента влияния или получить престижную международную награду за лучшую ресторанную концепцию? О создании успешных концепций, строительстве ресторанных империй, своих главных удачах и грандиозных провалах и о том, как превратить минус в плюс расскажут первые лица ресторанного бизнеса Константин Ивлев, Денис Иванов, Борис Зарьков, Александр Кан, Илиодор Марач, Сергей и Иван Березуцкие, Владимир Перельман.

Как связаны между собой правильные ресторанные концепции и самые актуальные мировые тенденции оформления общественных пространств, каковы особенности проектирования и дизайна ресторанов разных типов, форматов и ценовых сегментов, чем отличаются естественные и искусственные тренды и сколько процентов дизайна в успехе ресторана? Ответят авторы самых модных ресторанных интерьеров страны Ирина и Ольга Сундуковы, Лана Гринева, Анастасия Панибратова и дизайн-промоутер Ольга Косырева.

Зачем и кому нужны пиарщики, какие методы продвижения разных ресторанных концепций сегодня наиболее эффективны, что лежит в основе правильной публичной коммуникации на самом деле, кому и почему никакие пиар-технологии не помогут? Детальный разбор успешных и провальных кампаний, предложения, от которых нельзя отказаться и признания, которыми стоит воспользоваться, сделают самые эффективные пиарщики ресторанного рынка Мария Тюменева, Евгения Нечитайленко, Анна Тюрина, Илона Федотова, Елена Кизюк, Роберт Таирян, Влада Лесниченко и Александр Сысоев.

Также на Форуме лидеров фуд-индустрии 10 декабря

Будет объявлен TOP-100 новых оригинальных ресторанных концепций, реализованных в России в 2018 году. Этот лонг-лист станет основой для экспертного выбора финалистов национальной премии "Пальмовая ветвь 2019", вручение которой состоится в апреле 2019 года, а также ляжет в основу народного выбора лучшей ресторанной концепции года "Пальмовая ветвь. Выбор рестораномана".

Будет представлен Первый рейтинг лучших в бизнесе в трех номинациях:

·    10 лучших топ-менеджеров ресторанной индустрии (выбор ведущих HR-специалистов и журнала "Ресторатор CHEF");

·    10 лучших ресторанных интерьеров (выбор дизайн-критиков и авторов архитектурных изданий);

·      10 лучших PR-кампаний года (выбор ресторанных обозревателей и экспертного совета премии "Пальмовая ветвь").

В рамках Зимнего фестиваля ресторанных концепций Palmafest, которых пройдет в течение недели, состоится еще несколько событий

  • 11 декабря команда Palmafest проведет профессиональный тренд-тур по самым актуальным новым ресторанным концепциям Москвы.
  • С 12 по 16 декабря в заведениях столицы пройдет серия секретных вечеринок, представляющих собой различные концепции ресторанных ивентов.
  • С 10 по 16 декабря лучшие российские ресторанные концепции десятилетия представят специальные фестивальные меню. Уникальная совместная акция пройдет одновременно в 20 ресторанах – лауреатах национальной премии "Пальмовая ветвь" разных лет – в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Туле, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Петропавловске-Камчатском и Ялте.


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