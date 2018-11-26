Традиционная Елка Мэра: "Дети в интернете или Новогодние игры Деда Мороза"

Новогоднее шоу "Дети в интернете" продолжает традицию легендарной московской Елки Мэра: вот уже более 20 лет в новогодние каникулы в Концертном зале на Новом Арбате, 36 поселяется сказка. Несколько поколений москвичей выросло на этих добрых и познавательных новогодних представлениях.

Об авторах

Над сценарием нового шоу работали писатели Эдуард Успенский и Андрей Усачев, а над музыкальным оформлением – композитор Максим Дунаевский.

Также над постановкой работает режиссерско-постановочная команда "Карнавал-Стиль", которая более 25 лет совместно с актерами московских театров, артистами эстрады и цирка создает популярные новогодние программы.

О шоу

Без интернета сегодня невозможно представить нашу жизнь, но главное — помнить, что всё лучшее происходит с нами в реальном, а не в виртуальном мире. Именно эта тема стала сюжетом нашего новогоднего шоу.

Накануне Нового года, когда грани между двумя мирами нарушились, случилась фантастическая история. В интернете пропали дети! Дед Мороз со своими помощниками и со всеми зрителями отправляется на их поиски прямо в виртуальный мир, где на каждом шагу их ждут коварные интернет-обитатели: вирусы, глюки, монстры, боевые дроны под предводительством самозваного короля интернета Мистера Спама. Нашим героям с помощью дружной поддержки зала придется преодолеть немало препятствий, чтобы найти детей и вернуть им настоящий Новый год.

Что ждет гостей

"Дети в интернете" – это захватывающая новогодняя история, масштабные декорации, уникальные костюмы и лазерное шоу, которые непременно покорят сердца не только детей, но и взрослых. Ведь последние тоже нередко пропадают в интернете!

Во время шоу гости всех возрастов попадут в виртуальный мир с реальными приключениями, сразятся с непобедимой армией трансформеров, высадятся на таинственной Планете клонов, бросят вызов лидерам фантастической гонки "Формула-13" и, конечно же, вернут своих друзей в реальный мир с настоящим Новым годом!

Перед началом шоу в фойе развернется красочная интерактивная программа с танцами, конкурсами, цирковыми номерами, популярными мастер-классами и вкусными новогодними подарками.

Даты проведения: с 24 декабря 2018 года по 7 января 2019 года

Время начала: 12.00; 15.00;18.00

Продолжительность шоу: 70 минут

Стоимость билетов: 900 – 2500 руб. (дети от 0 до 3-х лет могут проходить по одному билету со взрослым)

Стоимость сладкого подарка: 600 руб.

Возрастная категория 0+