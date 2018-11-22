В ММДМ пройдет премьера мюзикла "Новогодние приключения Буратино"

Яркая и самая добрая премьера Нового года – мюзикл-сказка от настоящих волшебников. Текст написал поэт Юрий Энтин, чарующую музыку знаменитый композитор Алексей Рыбников, автор многих детских киномюзиклов, в том числе "Про Красную Шапочку. Продолжение старой истории". А режиссер Алексей Рыхлов, известный своими работами в музыкальном театре, кинематографе и жанре арт-инсталляций, воплотил в жизнь популярную и занимательную историю, сохранив при этом тот самый "мир Буратино", который мы все помним из детства.

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