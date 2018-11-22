В ММДМ пройдет премьера мюзикла "Новогодние приключения Буратино"
"Новогодние приключения Буратино" – это история о настоящей дружбе, веселых авантюрах и любопытстве! Теплая атмосфера и мелодичность, любимые герои, интерактив с залом, хореографические, акробатические и юмористические номера, а также искренний энтузиазм молодых и талантливых актеров покорят всех без исключения! Это не просто история, это познавательная сказка для подрастающего поколения, знакомая, в первую очередь родителям, и призванная научить юных зрителей важным человеческим качествам: дружбе, пониманию и взаимовыручке.
Кратко о нем можно сказать фразой Карабаса Барабаса: "Это просто праздник какой-то!"
Постановка насыщена неожиданными сюжетными поворотами, ведь действие происходит на Новый год, а если впереди такой долгожданный праздник, будет и чудесная праздничная Елка, Дед Мороз и самое настоящее Новогоднее чудо!
Не упустите возможность подарить своему ребенку наилучший новогодний подарок – путешествие в сказку!
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
2 – 8 января 2019 года, ММДМ, Театральный зал
Сеансы: 11:00, 14:00, 17:00
Возрастной ценз 0+
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