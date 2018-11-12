Дима Билан рассказал о совершенных удовольствиях
В новом видео Диму Билана очаровывает и манит за собой в целый мир таких совершенных в своей простоте удовольствий девушка-видение, которая раскрывает все его чувства и помогает взглянуть на привычные вещи под новым углом.
"Новое видео, которое мы сняли вместе с кофейным брендом L'OR, напоминает самые первые мои клипы — оно тоже о влечении к прекрасному, но показанные в нем чувства уже не юношеские, а зрелые. Мне искренне понравился результат, надеюсь, что просмотр видео станет удовольствием для всех зрителей. Ведь именно чувство наслаждения от простых, но одновременно необыкновенных моментов мы и хотели показать", – поделился впечатлениями о съемках Дима Билан.
Ролик "Совершенное удовольствие" стал началом национальной кампании бренда: с 30 октября на сайте lor.promo каждый сможет открыть для себя совершенные удовольствия вместе с Димой Биланом и получить возможность выиграть призы для настоящих ценителей кофе.
Кофе L’OR
появился во Франции 26 лет назад, а в 2010 году – вышел на мировой рынок,
мгновенно завоевав репутацию изысканного и премиального напитка благодаря
интенсивному вкусу, пленительному аромату и безупречному качеству. Его название
переводится с французского языка как “золото”, и именно с драгоценным металлом
высшей пробы можно сравнить каждый глоток французского кофе. Откройте для себя
совершенное удовольствие – кофе L’OR.
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