Дима Билан рассказал о совершенных удовольствиях

Дима Билан и французский бренд кофе L’OR представили видео на песню "Совершенное удовольствие". Создатели французского бренда L’OR считают, что пленительный аромат и нежный вкус кофе – такое же наслаждение, как прогулка по ночному Парижу, волшебный аромат цветов или теплые капли летнего дождя.



В новом видео Диму Билана очаровывает и манит за собой в целый мир таких совершенных в своей простоте удовольствий девушка-видение, которая раскрывает все его чувства и помогает взглянуть на привычные вещи под новым углом.

"Новое видео, которое мы сняли вместе с кофейным брендом L'OR, напоминает самые первые мои клипы — оно тоже о влечении к прекрасному, но показанные в нем чувства уже не юношеские, а зрелые. Мне искренне понравился результат, надеюсь, что просмотр видео станет удовольствием для всех зрителей. Ведь именно чувство наслаждения от простых, но одновременно необыкновенных моментов мы и хотели показать", – поделился впечатлениями о съемках Дима Билан.

Ролик "Совершенное удовольствие" стал началом национальной кампании бренда: с 30 октября на сайте lor.promo каждый сможет открыть для себя совершенные удовольствия вместе с Димой Биланом и получить возможность выиграть призы для настоящих ценителей кофе.

Кофе L’OR появился во Франции 26 лет назад, а в 2010 году – вышел на мировой рынок, мгновенно завоевав репутацию изысканного и премиального напитка благодаря интенсивному вкусу, пленительному аромату и безупречному качеству. Его название переводится с французского языка как “золото”, и именно с драгоценным металлом высшей пробы можно сравнить каждый глоток французского кофе. Откройте для себя совершенное удовольствие – кофе L’OR.

