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Пресс-релизы

Ольга Бузова стала директором по Lay’s в "Пятерочке"

Фото: Пресс-служба
Ольга Бузова продолжает искать себя в новых амплуа – на этот раз она примерила роль директора по Lay’s в сети гипермаркетов "Пятерочка". Заступив на должность, девушка приступила к оценке свежести, цен и качества продуктов, а также подготовила два эксклюзивных вкуса чипсов – "Сочный шашлычок" и "Пряная паприка".
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Для Ольги Бузовой нет невыполнимых задач и недостижимых высот – за время своей карьеры она реализовалась как ведущая, актриса, певица и даже дизайнер. Впрочем, звезда готова радовать поклонников не только незабываемыми эмоциями, но и вкусной едой. Продолжая завоевывать сердца аудитории, Ольга, при поддержке бренда Lay’s, стала чипсомелье в сети гипермаркетов "Пятерочка".

Новая глава в карьере Ольги началась с джоб-оффера, опубликованного в официальном Инстаграм-аккаунте "Пятерочки". Девушку пригласили стать "Директором по Lay’s" – предложение одновременно смелое и неожиданное, одним словом, очень в духе разносторонней звезды. И Ольга, как любитель всего нового и оригинального, просто не смогла устоять.

Как и ко всем своим проектам, к этому необычному начинанию девушка подошла со всей ответственностью и присущей ей самоиронией. Ольга поделилась с подписчиками коротким видеороликом, в котором рассказала о своих новых обязанностях. Проверка свежести и качества – от зоркого глаза звезды ничто не скроется.

Однако ролью ревизора Ольга решила не ограничиваться. Сложно представить себе проект, которому звезда не придала бы фирменное звучание, и ее сотрудничество с Lay’s не стало исключением. В этот раз девушка выступила в качестве "дизайнера чипсов" и представила два эксклюзивных вкуса – "Пряная паприка" и "Сочный шашлычок" с собственным изображением на упаковке.

О бренде Lay’s®

Lay’s®– всемирно известный бренд картофельных чипсов. Товарный знак Lay’s® был зарегистрирован в США в 1944 году основателем бренда Германом Лэйем (Herman W. Lay). Российская история Lay’s® неразрывно связана с историей всей категории солёных закусок PepsiCo: в середине 1990-х в России начались первые поставки чипсов Lay’s®, в 1995 году было открыто российское представительство. В 2002 году был запущен первый завод по производству чипсов Lay’s® в подмосковной Кашире, а в декабре 2010 года – второй в Азове, Ростовская область.

В России чипсы Lay’s® производятся из натурального картофеля особых чипсовых сортов. Приоритет отдается высококачественному российскому сырью, которое закупается, прежде всего, у местных фермеров. С 1996 года PepsiCo оказывает поддержку отечественным фермерским хозяйствам для повышения качества и урожайности картофеля (это одно из направлений программы "Лидеры агроиндустрии"). PepsiCo – крупнейший в России переработчик картофеля: для производства Lay’s® перерабатывается более 300 тыс. тонн картофеля в год. На протяжении всего производственного процесса сначала сырье, а затем и готовый продукт – картофельные чипсы – проходят строгий контроль качества, чтобы радовать потребителей золотистыми и аппетитными хрустящими чипсами с разнообразными вкусами, любимыми во всем мире.

О PepsiCo

Компания PepsiCo радует вкусными продуктами потребителей более чем в 200 странах мира. В 2017 году объем продаж PepsiCo составил более 63 миллиарда долларов США благодаря сбалансированному портфолио, которое включает продукцию Frito-Lay (закуски), Gatorade (спортивные и функциональные напитки), Pepsi-Cola (газированные и негазированные напитки), Quaker (зерновые продукты и каши) и Tropicana (соки). Компания выпускает широкий ассортимент вкусных продуктов питания и напитков, включая 22 бренда, ежегодные розничные продажи каждого из которых превышают миллиард долларов.

В основе деятельности PepsiCo лежит принцип "Ответственно к цели" – глубокое убеждение в том, что успех нашей компании неразрывно связан с устойчивым развитием мира, в котором мы живем. Мы постоянно совершенствуем продукты, которые продаем, действуем ответственно, защищая планету и оказывая поддержку людям во всем мире, и мы уверены, что все это делает PepsiCo успешной международной компанией, которая создает ценность для общества и своих акционеров в долгосрочной перспективе.

О PepsiCo в России

Компания PepsiCo – крупнейший в России производитель продуктов питания и напитков*. В центральном и региональных офисах компании и на ее многочисленных производственных предприятиях работает около 19 000 сотрудников.

Сегодня компания PepsiCo занимает ведущие позиции в сегментах газированных, негазированных и энергетических напитков с торговыми марками Pepsi®, 7UP®, Mirinda®, Adrenaline Rush®, "Русский дар", и др., на рынке чипсов и снеков (Lay’s®, Cheetos®, "ХрусTeam"), в сегменте соков и нектаров ("Я", "Фруктовый Сад", J7®, "Любимый" и др.), на рынке молочной продукции ("Домик в деревне", "Веселый молочник", "Чудо", Bio Max®, "Имунеле"), и детского питания ("Агуша" и "Чудо детки"), а также в сегменте бутилированной воды ("Аква Минерале", "Ессентуки", "Родники России").

PepsiCo является крупнейшим в России промышленным переработчиком картофеля и одним из крупнейших переработчиков сырого молока. Компания инвестирует значительные средства в реализацию программ, направленных на повышение эффективности деятельности поставщиков картофеля и молока, улучшение качества и обеспечение роста поставок сырья.

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