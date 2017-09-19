Муж Ольги Кормухиной сделал ей бесценный подарок
"Через год с лишним после нашей свадьбы, Ольга, которая в это время носила под сердцем нашу дочку, решила поехать на остров Залит, чтобы оградить себя и ребёнка от экологии мегаполиса. У меня в то время было много поездок, и, каждый раз возвращаясь домой, я входил в пустую квартиру... Ни звука... Пустота... Через месяц я написал эту песню", – рассказывает о истории написания песни Алексей Белов.
В данный момент Ольга Кормухина работает над второй частью альбома "Индиго", который она поделила на две части, потому что он получился очень большой. Первая часть альбома под названием "Соль" уже доступна в iTunes, а вторая, непосредственно "Индиго", выйдет в ближайшее время. На песню "Без тебя" недавно был снят клип, режиссером которого стал Евгений Курицын.
"Без тебя", как и многие другие любимые
композиции Ольги Кормухиной можно
будет услышать в сопровождении
симфонического оркестра 12 ноября в
Крокус Сити Холле. Свой концерт Ольга
Кормухина так и назвала – "Большой
Симфонический Концерт".
мастер дудука выступит в Московском Международном Доме музыки
В этом интерактивном концерте дети становятся полноправными участниками действия
Музыкальный спектакль пройдет в Камерном зале Московского Международного Дома музыки
Общая протяженность газопроводов составляет 6,5 километра
Концерт обещает стать праздником восхитительных мелодий
Благодаря выходу на российский рынок китайского туроператора, курорты Китая станут доступнее
Ежегодный Форум "Safety Leaders" посвящен вопросам безопасности человека и общества
Телеканал MTV Россия запускает новое развлекательное издание о музыке на базе MTV.ru
Один из самых самобытных и популярных джазовых музыкантов возвращается в Россию
Протяженность построенного объекта составила 10,3 километра
Балерина обозвала телеведущую больной
Даже для такого скандального проекта поступок ведущей стал перебором
По предварительным данным, звонки – дело рук хакеров из Брюсселя
В новом телесезоне программы шоумена нет