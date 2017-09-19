Муж Ольги Кормухиной сделал ей бесценный подарок

В преддверии грандиозного сольного концерта, который пройдет в столичном Крокус Сити Холле, Ольга Кормухина выпустила новую песню под названием "Без тебя". Это первый сингл с альбома "Индиго". Автором песни является супруг Ольги Кормухиной и лидер группы "Парк Горького" – Алексей Белов. Данная композиция стала дорогим подарком накануне большого сольного выступления певицы.

"Через год с лишним после нашей свадьбы, Ольга, которая в это время носила под сердцем нашу дочку, решила поехать на остров Залит, чтобы оградить себя и ребёнка от экологии мегаполиса. У меня в то время было много поездок, и, каждый раз возвращаясь домой, я входил в пустую квартиру... Ни звука... Пустота... Через месяц я написал эту песню", – рассказывает о истории написания песни Алексей Белов.

В данный момент Ольга Кормухина работает над второй частью альбома "Индиго", который она поделила на две части, потому что он получился очень большой. Первая часть альбома под названием "Соль" уже доступна в iTunes, а вторая, непосредственно "Индиго", выйдет в ближайшее время. На песню "Без тебя" недавно был снят клип, режиссером которого стал Евгений Курицын.

"Без тебя", как и многие другие любимые композиции Ольги Кормухиной можно будет услышать в сопровождении симфонического оркестра 12 ноября в Крокус Сити Холле. Свой концерт Ольга Кормухина так и назвала – "Большой Симфонический Концерт".

