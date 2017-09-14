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Пресс-релизы

Яна Чурикова: Тут мы наконец оторвемся"

Яна Чурикова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Телеканал MTV Россия запускает новое развлекательное издание о музыке на базе MTV.ru. Обновленный сайт станет еще одной площадкой, где MTV Россия продолжит создавать поп-культуру. Читателям MTV.ru уже сейчас доступны видео, тесты, игры и многое другое.
прочитано 800 раз

"MTV – это уникальный медиабренд. Он – всегда для молодых, где бы они ни были и чем бы ни интересовались. Поэтому мы решили разделить бренд на ТВ и диджитал, чтобы быть со зрителями везде и в любое время. Новый музыкально-развлекательный портал MTV.ru  – это цифроваяверсия MTV, каким он должен быть сегодня.  Для онлайн-платформы работает отдельная редакция и создается эксклюзивный контент, – рассказал руководитель MTV Россия Яна Чурикова. –  На "телевизоре" нам очень не хватает возможности реагировать оперативно и по-хорошему хулиганить. Тут мы наконец оторвемся".

Главным редактором музыкально-развлекательного портала стал Максим Ильяхов, основатель сервиса "Главред", соавтор книги "Пиши, сокращай", музыкант и диджей. "Мы делаем издание, которое будут читать, чтобы стать крутым, – говорит Максим Ильяхов. – Мы сами формируем свой язык, а не пытаемсяговорить на чужом. Издание должно транслировать уверенность и силу, экспериментировать и жечь. Мы будем жечь!"

Новый портал рассказывает читателям об интересных музыкальных направлениях и новых исполнителях, показывает клипы, переводит песни. Важная часть издания – это истоки: откуда идет современная музыка, как и чем вдохновляются исполнители.

К примеру, с его помощью можно узнать, о чем на самом деле поет певец Pharaoh и чем прекрасен Kendrick Lamar. Постоянной рубрикой на сайте станет Cover MTV, где одни актуальные артисты делают свои версии песен своих коллег.

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