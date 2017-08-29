Станислав Попов: над танцем годы не властны, он все также прекрасен

Россия уже давно стала одной из мировых столиц спортивного бального танца. У нас проводят лучшие спортивные состязания, имена наших танцоров гремят на всю планету. Ситуация сложилась редкая – мы точно знаем человека, которого стоит за это благодарить. Зовут его Станислав Попов, именно он тридцать лет тому назад стоял у истоков Российского танцевального союза. Сегодня это самая влиятельная организация страны.

Вот что сам Станислав Попов говорит о своей работе, а также о важности популяризации танцев и, конечно, о предстоящем чемпионате мира по европейским танцам среди профессионалов 28 октября в Государственном Кремлевском Дворце.

В этом году мне исполнилось семьдесят лет. И, хотя мне кажется, что это совершенно "не моя" цифра, я оглядываюсь назад без сожаления. Очень многое было сделано и, без ложной скромности скажу, что создание Российского танцевального союза – это важнейшее достижение. За три десятка лет нашей команде удалось поднять танцевальный спорт в России на совершенно новый уровень. Мы создали новое профессиональное поле, в котором сегодня растут и развиваются мастера, учителя, спортсмены, приходит очень много молодежи.

За все годы работы я ни раз не усомнился в том, что танцевальное искусство – это не просто спорт. Это мощнейший воспитательный инструмент, способ позитивного влияния на юных танцоров. Ведь танец формирует не только сильную фигуру и ловкие движения, он учит выстраивать определенные отношения с партнером, он тренирует эмпатию, он помогает лучше понимать своё тело, свои мысли и все связи, которые между ними возникают. Это очень интересно.



Должен сказать, что я сам пришел в танцевальный спорт почти случайно – занимался им как хобби, собираясь постичь техническую профессию. Но в какой-то момент понял, что противиться зову сердца невыносимо. Я сделал первый шаг, а дальше всё пошло как по накатанной – попался прекрасный учитель, затем нашлась хорошая партнёрша. Так что не бойтесь заниматься танцами – пусть не профессионально, пусть для себя. Никто не знает, к чему это приведет, как танец повлияет на вас. Но я гарантирую, что это влияние будет положительным и полезным.

Одно из основополагающих направлений РТС – это, конечно, проведение чемпионатов европейского и мирового уровня. Здесь мы тоже взяли высочайшую планку и год за годом работаем, не покладая рук, чтобы её удержать.



Организация чемпионатов – это кропотливая, очень ответственная и полная неожиданностей деятельность, которая требует слаженности, быстроты реакций. Наши чемпионаты проходят в самом красивом зале страны – на паркете Кремлевского дворца. Мы очень серьезно подходим к декорациям, украшению зала, поставке оборудования, подготовке гримерных комнат для участников. Да и самих участников не бросаем – сопровождаем их от трапа самолета до гостиницы, помогаем наладить тренировки, устраиваем экскурсии по достопримечательностям столицы. Мне каждый раз очень важно, чтобы у всех спортсменов осталось от чемпионата только положительное впечатление, вне зависимости от занятых мест.

Чемпионат мира по европейской программе 2017, который мы устраиваем в октябре – это совершенно особенное мероприятие. Мы все ждём очень захватывающего зрелища, ведь на паркете сойдутся лучшие из лучших – соперничать будут действующие чемпионы мира и множество решительно настроенных претендентов на этот титул. США, Италия, Германия, Великобритания, Россия, Украина – каждая страна представит своих выдающихся танцоров.



Про зрителей тоже не забываем! Я рекомендую приобретать билеты на чемпионат уже сейчас, потому что в течение максимум месяца до проведения все места раскупятся. Публика ждёт наших мероприятий каждый год, зная, что вечера РТС дарят самые яркие и счастливые эмоции. Будет великолепная музыка от ансамбля "Семь ветров" под руководством Георгия Мушеева и от джаз-оркестра "Данс-Лэнд" с бессменным Семеном Мильштейном во главе. Во время танцевальных пауз кавалеры смогут пригласить своих прекрасных дам и лично выйти на легендарный паркет. Фуршет, закуски, шампанское, приглашенные знаменитости, показательные выступления лучших танцоров – всё это "прилагается"!





Но главное переживание вечера – это, вне сомнения, турнир. Соревнование по европейской программе пройдёт в четыре захватывающих тура, а между ними будем наблюдать Кубок Кремля по латиноамериканской программе среди любителей. Очень интересный и освежающий контраст!



С нетерпением жду 28 октября, предвкушая уникальный вечер. И тут вернусь к словам о том, что в этом году отмечаю свой юбилей. Вы знаете, я оказался одним из тех счастливчиков, которые основной работой сделали своё самое любимое хобби. Это не значит, что я не устаю или не унываю, конечно, случаются и плохие дни. Но все эти годы, посвященные танцам, я всегда нахожу утешение, вдохновение, силы… в своей работе. Это бездонный колодец, из которого можно черпать бесконечно.



И когда в октябре я увижу взволнованные, великолепные пары, выходящие на паркет в полной готовности, в лучшей своей форме; когда заиграют первые аккорды танго или квик-степа; когда зал Кремля осветится нежными софитами и дуэты сделают первые па… я в очередной раз пойму, что над танцем годы не властны. Он всё также прекрасен!



Дни.ру – информационный партнер Чемпионата мира 2017 по европейским танцам среди профессионалов