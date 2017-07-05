Четырнадцатый фестиваль Усадьба Jazz состоялся в "Архангельском"
"Мы дали прекрасный старт фестивальному сезону – несмотря на штормовое предупреждение накануне, день выдался по-настоящему летним и фестиваль посетили более 7 000 человек, – рассказывает генеральный продюсер фестиваля Мария Сёмушкина. – В этом году Усадьба Jazz пройдет еще в пяти городах: Екатеринбурге, Воронеже, Санкт-Петербурге, Конаково и Сочи. В 2018 году мы отмечаем 15-летие фестиваля – уже сейчас работаем над программой. Мы готовим много сюрпризов: Усадьба Jazz выйдет в город, мы привезем еще больше потрясающих артистов со всего мира".
enter; width:100%;">
На четырех сценах звучали яркие премьеры и композиции уже любимых московской публикой исполнителей. Ключевым событием сцены "Партер" стало первое в Москве выступление израильской певицы эфиопского происхождения Эстер Рада (Ester Rada). А закрыл фестиваль сет талисмана Усадьбы Jazz Нино Катамадзе & Insight – грузинская исполнительница выступила на фестивале в Москве в одиннадцатый раз.
Покорили гостей самой утонченной площадки "Аристократ" норвежский ню-джазовый трубач Нильс Петтер Мольвер (Nils Petter Molvær) и нью-йоркский соул-певец и гитарист Рауль Мидон (Raul Midon). Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова представил программу "Джаз в бабочках", а патриарх российского джаза Алексей Козлов вновь появился на сцене со своей группой "Арсенал". К программе присоединились Visegrad Quintet – группа музыкантов из стран Вышеградской четверки.
Сцену "Индикатор" заняли молодые артисты: гости танцевали под Manizha, екатеринбургскую группу "Обе две", москвичей "Цветочный 15" и лондонский коллектив Ezra Collective.
За 14 лет существования фестиваля у его постоянных поклонников появились дети – будущие гости и участники Усадьба Jazz. Для них в этом году впервые работала специальная сцена – Усадьба Jazz Kids, где музыканты провели интерактивные мастер-классы. Коллектив Sofoli открыл программу музыкальной сказкой, вдохновленной культурой Западной Африки, а перкуссионный оркестр Sambateria познакомил детей с ритмикой Латинской Америки. Юные гости послушали своих талантливых сверстников – финалистов конкурса среди начинающих исполнителей. Вечером на площадке выступали победитель конкурса "Найдено ВКонтакте" и фавориты прошлогоднего конкурса в Сочи. Партнеры фестиваля подготовили интересные активности для детей: некоторые попробовали себя в качестве ведущих новостей, кто-то принял участие в квестах.
На аллеях парка Музея-усадьбы "Архангельское" для гостей фестиваля выступили лучшие московские уличные музыканты – девять победителей открытого голосования, выбранные в социальных сетях в рамках акции "Лайн-ап" совместно с Московским Продюсерским Центром.
15 июля фестивальную эстафету подхватит Екатеринбург. Место проведения уральской Усадьбы Jazz остается неизменным – это знаменитая усадьба Расторгуевых-Харитоновых XIX века. В Воронеже 22 июля фестиваль примет гостей в поселке Рамонь у дворца Ольденбургских – уникального памятника неоготики. 29 июля фестиваль вернется в культурную столицу России – в Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова, на территорию Елагиноостровского дворца, построенного архитектором Карло Росси, а 25-27 августа Усадьба Jazz пройдёт в Конаково на Волге. Завершится сезон 12-16 сентября на горном курорте "Горки Город" в Сочи, на территории Красной Поляны.
Международный турнир по рукопашному бою Лиги чемпионов H2HFIGHT вызывает все больший ажиотаж
300 газовых плит уже установил Мособлгаз участникам войны по итогам акции
Артисты исполнят программу, состоящую из основных хитов группы
В ноябре 2017 года в Москву приедет американский режиссер, сценарист и продюсер
Чемпионство Португалии в России вдохновило компанию El Tempo на проведение беспрецедентной акции
Темой фестиваля под названием "Сейчас&Потом’17" посвящена памяти
В балетном марафоне примут участие новые коллективы
3 октября в МИА "Россия сегодня" состоится стратегическое событие российского рынка digital рекламы – MIXX Russia Conference
Детский пресс-центр международной социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" начал работу в 64 странах
Первый фестиваль Турции подарил возможность отправиться в путешествие, не выезжая из Москвы
Шоумен упрекнул звезду "Дома-2" за обман
Участник Comedy Club назвал певца бедным геем
77-летний целитель выступает в Америке и России
Певица осталась без мужа накануне родов