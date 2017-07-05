Четырнадцатый фестиваль Усадьба Jazz состоялся в "Архангельском"

1 июля 2017 года Музей-усадьба "Архангельское" приняла гостей фестиваля Усадьба Jazz. На весь день усадьба князей Юсуповых вновь наполнилась музыкой и энергией – более 30 коллективов из России, США, Великобритании, Израиля, Грузии, Норвегии, Польши выступили на фестивале. Четырнадцатая Усадьба Jazz прошла под лозунгом "фестиваль без пластика" – организаторы свели к минимуму использование пластика и отправили на переработку тот, что собрали во время проведения фестиваля.

"Мы дали прекрасный старт фестивальному сезону – несмотря на штормовое предупреждение накануне, день выдался по-настоящему летним и фестиваль посетили более 7 000 человек, – рассказывает генеральный продюсер фестиваля Мария Сёмушкина. – В этом году Усадьба Jazz пройдет еще в пяти городах: Екатеринбурге, Воронеже, Санкт-Петербурге, Конаково и Сочи. В 2018 году мы отмечаем 15-летие фестиваля – уже сейчас работаем над программой. Мы готовим много сюрпризов: Усадьба Jazz выйдет в город, мы привезем еще больше потрясающих артистов со всего мира".

enter; width:100%;"> Публикация от Усадьба Jazz (@usadbajazz) Июл 3 2017 в 3:08 PDT

На четырех сценах звучали яркие премьеры и композиции уже любимых московской публикой исполнителей. Ключевым событием сцены "Партер" стало первое в Москве выступление израильской певицы эфиопского происхождения Эстер Рада (Ester Rada). А закрыл фестиваль сет талисмана Усадьбы Jazz Нино Катамадзе & Insight – грузинская исполнительница выступила на фестивале в Москве в одиннадцатый раз.

Покорили гостей самой утонченной площадки "Аристократ" норвежский ню-джазовый трубач Нильс Петтер Мольвер (Nils Petter Molvær) и нью-йоркский соул-певец и гитарист Рауль Мидон (Raul Midon). Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова представил программу "Джаз в бабочках", а патриарх российского джаза Алексей Козлов вновь появился на сцене со своей группой "Арсенал". К программе присоединились Visegrad Quintet – группа музыкантов из стран Вышеградской четверки.

Сцену "Индикатор" заняли молодые артисты: гости танцевали под Manizha, екатеринбургскую группу "Обе две", москвичей "Цветочный 15" и лондонский коллектив Ezra Collective.

Публикация от Усадьба Jazz (@usadbajazz) Июл 3 2017 в 2:55 PDT

За 14 лет существования фестиваля у его постоянных поклонников появились дети – будущие гости и участники Усадьба Jazz. Для них в этом году впервые работала специальная сцена – Усадьба Jazz Kids, где музыканты провели интерактивные мастер-классы. Коллектив Sofoli открыл программу музыкальной сказкой, вдохновленной культурой Западной Африки, а перкуссионный оркестр Sambateria познакомил детей с ритмикой Латинской Америки. Юные гости послушали своих талантливых сверстников – финалистов конкурса среди начинающих исполнителей. Вечером на площадке выступали победитель конкурса "Найдено ВКонтакте" и фавориты прошлогоднего конкурса в Сочи. Партнеры фестиваля подготовили интересные активности для детей: некоторые попробовали себя в качестве ведущих новостей, кто-то принял участие в квестах.

На аллеях парка Музея-усадьбы "Архангельское" для гостей фестиваля выступили лучшие московские уличные музыканты – девять победителей открытого голосования, выбранные в социальных сетях в рамках акции "Лайн-ап" совместно с Московским Продюсерским Центром.

Публикация от Усадьба Jazz (@usadbajazz) Июл 1 2017 в 1:15 PDT

15 июля фестивальную эстафету подхватит Екатеринбург. Место проведения уральской Усадьбы Jazz остается неизменным – это знаменитая усадьба Расторгуевых-Харитоновых XIX века. В Воронеже 22 июля фестиваль примет гостей в поселке Рамонь у дворца Ольденбургских – уникального памятника неоготики. 29 июля фестиваль вернется в культурную столицу России – в Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова, на территорию Елагиноостровского дворца, построенного архитектором Карло Росси, а 25-27 августа Усадьба Jazz пройдёт в Конаково на Волге. Завершится сезон 12-16 сентября на горном курорте "Горки Город" в Сочи, на территории Красной Поляны.