Самое читаемое

Следующий этап турнира состоится 5 августа в Орле. Мероприятие также обещает стать одним из самых масштабных, так как посвящено памяти Ивана Грозного и проходит при поддержке губернатора области Вадима Потомского, который много вкладывает в развитие русского национального вида единоборств.
Поддержку турниру также оказываютМинспорта России, Управление физической культуры и спорта Орловской области, Общероссийская федерация рукопашного боя. В рамках мероприятия зрители увидят шесть поединков сильнейших бойцов.
Среди претендентов на победу спортсмены из России, Чехии, Узбекистана, Белоруссии и Казахстана, многократные чемпионы по рукопашному бою: Роман Копылов, Максим Ефрменко, Шамиль Джахбаров, Жохонгир Жумаев, Мовсар Баймасханов и другие. Соревнования будут сопровождаться зрелищной шоу-программой, трюковым шоу, а также выступлениями лучших музыкантов и исполнителей.
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