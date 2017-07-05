Самое читаемое

Международный турнир по рукопашному бою Лиги чемпионов H2HFIGHT вызывает все больший ажиотаж. Так, этап Лиги, который прошел в узбекском городе Андижан, собрал 35-тысячный стадион и стал самым посещаемым в истории единоборств на территории бывшего СССР.

Следующий этап турнира состоится 5 августа в Орле. Мероприятие также обещает стать одним из самых масштабных, так как посвящено памяти Ивана Грозного и проходит при поддержке губернатора области Вадима Потомского, который много вкладывает в развитие русского национального вида единоборств.

Поддержку турниру также оказываютМинспорта России, Управление физической культуры и спорта Орловской области, Общероссийская федерация рукопашного боя. В рамках мероприятия зрители увидят шесть поединков сильнейших бойцов.

Среди претендентов на победу спортсмены из России, Чехии, Узбекистана, Белоруссии и Казахстана, многократные чемпионы по рукопашному бою: Роман Копылов, Максим Ефрменко, Шамиль Джахбаров, Жохонгир Жумаев, Мовсар Баймасханов и другие. Соревнования будут сопровождаться зрелищной шоу-программой, трюковым шоу, а также выступлениями лучших музыкантов и исполнителей.