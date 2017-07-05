Мособлгаз помог участникам войны

300 газовых плит уже установлено ветеранам в рамках ежегодной акции "Мособлгаз участникам Великой Отечественной войны: с благодарностью за Победу!". Больше всего заявок от участников войны поступило в дмитровский филиал Мособлгаза.

"Акцию для участников войны мы проводим пятый год подряд. За все время ее проведения Мособлгаз заменил более 5 тысяч газовых плит, более 600 котлов и 500 колонок. Тысячи семей ветеранов получили возможность пользоваться современным газовым оборудованием, – рассказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков. – По окончательным итогам акции в этом году – Мособлгаз принял 777 заявок на замену газовых плит. Сейчас филиалы в рабочем порядке осуществляют замену старых газовых плит на новые в соответствии с поступившими заявками".



Согласно условиям акции, в течение месяца участники войны могли подать заявку в Мособлгаз на бесплатную замену старой газовой плиты на новую. Замене подлежала плита, работающая на природном газе, срок эксплуатации которой превысил пять лет. Услуги доставки, установки плиты и пуска газа также предоставлялись бесплатно.



