Мособлгаз помог участникам войны

"Акцию для участников войны мы проводим пятый год подряд. За все время ее проведения Мособлгаз заменил более 5 тысяч газовых плит, более 600 котлов и 500 колонок. Тысячи семей ветеранов получили возможность пользоваться современным газовым оборудованием, – рассказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков. – По окончательным итогам акции в этом году – Мособлгаз принял 777 заявок на замену газовых плит. Сейчас филиалы в рабочем порядке осуществляют замену старых газовых плит на новые в соответствии с поступившими заявками".
Согласно условиям акции, в течение месяца участники войны могли подать заявку в Мособлгаз на бесплатную замену старой газовой плиты на новую. Замене подлежала плита, работающая на природном газе, срок эксплуатации которой превысил пять лет. Услуги доставки, установки плиты и пуска газа также предоставлялись бесплатно.
Международный турнир по рукопашному бою Лиги чемпионов H2HFIGHT вызывает все больший ажиотаж
Артисты исполнят программу, состоящую из основных хитов группы
В ноябре 2017 года в Москву приедет американский режиссер, сценарист и продюсер
Чемпионство Португалии в России вдохновило компанию El Tempo на проведение беспрецедентной акции
Темой фестиваля под названием "Сейчас&Потом’17" посвящена памяти
В балетном марафоне примут участие новые коллективы
3 октября в МИА "Россия сегодня" состоится стратегическое событие российского рынка digital рекламы – MIXX Russia Conference
Детский пресс-центр международной социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" начал работу в 64 странах
Первый фестиваль Турции подарил возможность отправиться в путешествие, не выезжая из Москвы
Состоялась Церемония награждения премии "Права потребителей и качество обслуживания"
77-летний целитель выступает в Америке и России
Актриса буквально сияет от счастья
Актриса устала от людских пересудов ее личной жизни
Певица осталась без мужа накануне родов