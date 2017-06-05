Премия Муз-Тв будет вести трансляцию соцсетях

9 июня в Москве случится главное музыкальное событие лета – XV церемония вручения ежегодной национальной "Премии МУЗ-ТВ". В спорткомплекс "Олимпийский" съедутся самые влиятельные персонажи отечественной поп-музыки, чтобы "получить по заслугам".

Церемония в этом году будет особенной. Во-первых, она юбилейная – вручение "Премии МУЗ-ТВ" состоится в пятнадцатый раз. Во-вторых, впервые в истории Премии сцена "Олимпийского" предстанет перед глазами зрителей в формате 360 градусов. В-третьих, ее формат уникален – шоу-программа церемонии будет целиком состоять из дуэтов. Вместе споют давние конкуренты в номинации "Лучший исполнитель" Дима Билан и Сергей Лазарев, а также Киркоров с Тимати.

Необычной юбилейная церемония будет и благодаря уникальной студии, расположенной в самом центре звездного vip-фойе. Отсюда будет вестись прямая трансляция из закулисья церемонии посредством социальных сетей "Facebook" и "ВКонтакте", а также на сайте "МегаФон.ТВ" и большом экране в фойе "Олимпийского". Ведущими трансляции станут известный блогер Амиран Сардаров и бессменный ведущий телеканала "МУЗ-ТВ" Андрей Разыграев.

Звездные участники церемонии попадут в студию сразу после ковровой дорожки. Сама студия будет полупрозрачной, так что гости церемонии смогут следить за работой звезд в прямом эфире. Зрители, наблюдающие за происходящим онлайн и собравшиеся в фойе спорткомплекса, смогут задать им свои вопросы и узнать все самое интересное об отношении звезд не только с публикой или друг с другом, но и со своими смартфонами. Авторы трех лучших вопросов получат подарки.

В этом году "МегаФон" вручит премию победителю в собственной номинации "ЛаЛаЛайк" за лучшее музыкальное видео блогера. Ведущие смогут выяснить у светил шоу-бизнеса, как они относятся к новым звездам интернета, конкурирующим с ними за внимание молодой аудитории, и заодно обсудить аккаунты знаменитостей и роль интернета в их жизни.



Задать вопрос звезде можно и по-другому: сфотографировавшись с кат-аутом любимого артиста* в фойе и опубликовав фотографию и вопрос в соцсетях. После публикации в инстаграме зритель тут же получит на память фото из "инстапринтера"; если он выберет ВК, то его вопрос появится на планшете у ведущих в бэкстейдж-студии.



Для самых активных пользователей соцсетей придуман креативный способ стать участником церемонии. Для этого надо заснять видеоролик собственного исполнения припева одной из двух песен – "Туманы" Барских или "Твои глаза" Лободы – и выложить его в соцсеть с хэштегом #включайсяипой. Самые везучие станут частью номера артистов на "Премии МУЗ-ТВ"!



Имена пятерых победителей конкурса будут объявлены уже 3 июня: они получат по два пригласительных на церемонию и увидят свои видео на большом экране. Инновационные формы творческого взаимодействия звезд и зрителей – еще одна уникальная черта юбилейной церемонии "Премия МУЗ-ТВ".





