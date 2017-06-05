Премия Муз-Тв будет вести трансляцию соцсетях

Тяжелая болезнь Пугачевой Гороскоп на неделю Эксклюзив Реновация жилья Дом-2

Самое читаемое

Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику
Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева
У Собчак заподозрили новую беременность
Беркова вышла замуж за Стоянова
Джигурда: У Анисиной случился выкидыш
партнеры
Вторник 6 июня
Лента новостей
19:09
Бывший солист "На-На" рассказал о рецидиве рака
19:01
В Поморье при строительстве ТЦ погиб рабочий
18:25
Россияне массово скупают Bentley
18:10
Программа реновации стала намного лучше предыдущей
17:59
Артист цирка Запашных сорвался с 20-метровой высоты
17:49
Мажоры на BMW разбились в аварии на Поклонной горе (видео)
17:41
Бедным россиянам раздадут по 10 тысяч
17:20
Питер погрузился в сказки Пушкина
17:18
Под Тверью объявлен траур после массового убийства
17:15
"Гламурная" выставка о войне оскорбила ветеранов
17:13
Володин предостерег от давления на жителей хрущевок
17:01
"Мичуринский проспект" подключили к линии
16:55
Найден неожиданный способ спастись от ожирения
16:33
Новый сезон "Отеля "Элеон" разочаровал телезрителей
16:24
Российский МиГ-31 перехватил самолет Норвегии у границы
16:12
Сформирован шестой созыв Общественной палаты
16:03
Актрису Пельтцер погубил молодой любовник
15:55
Дума за год разберет 20-тилетние "законодательные завалы"
15:54
В Сибири двое детей сгорели заживо во время игры со спичками
15:53
Россиян накажут за жалобы в магазинах
15:47
Какими будут новые квартиры по программе реновации
15:44
В России рухнула ставка по ипотеке
15:38
Кормилицы накинулись на ошарашенного Галкина
15:37
Звезда фильмов для взрослых пошла в депутаты ради бомжей
15:30
Путин поддержал идею отзыва гражданства у террористов
15:13
Сексуальный стиль пожилой жены президента Франции
15:12
Неутешительный диагноз приковал Елену Воробей к постели
15:11
Путин предложил ввести присягу для получающих гражданство
15:10
Вылечившийся от рака мужчина получил постоянную эрекцию
15:01
Для продления молодости суставов нужно съесть пять продуктов
15:00
Сергею Гармашу потребуется операция
14:28
На вдову Ельцина накинулись после слов о "святых" 90-х
14:25
Легендарный футболист скончался в возрасте 83 лет
14:22
Подробности бракосочетания звезд "Дома-2"
14:10
Мужчина застрелил коллегу прямо в офисе
14:04
Почему украинский теплоход совершил неожиданный маневр в Черном море
14:03
Госдума примет качественный закон о реновации
13:57
Самые главные сериалы июня
13:55
Загадки и мистика в жизни Пушкина
13:50
Дикий медведь пробрался в жилой дом и сыграл на пианино (видео)
13:44
Найден способ воскрешать мертвых
13:40
Россия перехватила бомбардировщик США над Балтикой
13:37
Ольга Бузова набросилась на Павлюченко
13:30
Собчак спрятала живот под перья
13:27
Почему по утрам болит голова
13:25
Московского бизнесмена заживо закопали из-за 30 миллионов
13:19
NASA открыло новые опасные астероиды
13:07
Rixos Premium Belek открыл двери в мир превосходного отдыха
12:59
Российские военные приобрели наноневидимость
12:58
Скончался создатель программы "Время"
12:47
В Москве школьницы сняли на видео жестокое избиение сверстницы
12:34
В Москве скорую помощь использовали для перевозки стройматериалов
12:33
Подробности состояния госпитализированного актера Державина
12:26
Опубликован рейтинг самых дорогих брендов в мире
12:18
Пригожин употребляет запрещенные препараты
12:16
Нюша сделала признание накануне свадьбы
12:15
Порнозвезда избила обиженного сексуального партнера
12:09
Молодой муж побил Анну Грачевскую
12:05
Брат Ющенко "доказал" украинское происхождение древних греков
11:33
Актер Сергей Гармаш попал в ДТП
11:32
Алкоголь во время беременности уродует лицо ребенка
11:28
Мать утешает Бузову после обиды и предательства
11:27
Урганту было отвратительно от соседства с сыном
11:15
Общественная палата обновляет кадры
11:03
ВДНХ преображается на глазах
10:57
Названы причины аномального похолодания в России
10:57
На Ярославском вокзале у москвича украли 10 миллиардов
10:47
Яркие роли "сказочной старушки" Татьяны Пельтцер
10:45
Болид взорвался на скорости 500 км/ч (видео)
10:44
Закон о реновации обсудят на парламентских слушаниях
10:33
Российские дети отравились конфетами Порошенко
10:29
Дарья Донцова: Мужчины цепляются даже за плохой очаг
10:27
Родившийся без носа малыш умер в возрасте двух лет
10:24
Россия отказалась финансировать ПАСЕ
10:00
Астрономы открыли кипящую планету
09:59
В зоопарке живого осла бросили на растерзание тиграм (видео)
09:45
На красной ветке метро на рельсы упал пассажир
09:40
Россиянам разрешили брать ипотеку без первоначального взноса
09:35
Брак с Дианой принц Чарльз назвал трагедией
09:33
Российские авиакомпании за год потеряли миллиарды рублей
09:16
Москвич голыми руками забил насмерть мать-пенсионерку
09:15
Покинувшая страну Пугачева резко одернула Вайкуле
08:54
Названы лучшие университеты страны
08:39
"Женская версия" Сноудена подставила Москву
08:29
Мать рассказала о свадьбе Юлии Началовой
08:21
Россияне утопают в собственном жире
07:58
В Москве из авто юрисконсульта украли 600 тысяч рублей
23:15
Панин о непристойном видео: Мне противно смотреть на себя
21:56
В Краснодаре сообщили о высадке инопланетян
21:52
О чем россияне чаще всего спрашивают Путина
21:41
Семенович попала в больницу из-за осложнения после операции
21:22
Вдова Ельцина назвала 90-е годы святыми
21:17
В центре Москвы загорелась ТЭЦ
20:56
Как развивается пермская промышленность
20:55
Владимир Машков устроил переполох
20:52
Неожиданные подробности личной жизни Липницкой
20:42
Солисток группы "Стрелки" назвали старушками
20:38
Собянин пообещал высокую явку на голосовании по реновации
20:38
Россиянин отправил в США посылку с гранатами
20:29
Сочи становится фестивальным центром России
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Панин оправдался за новое отвратительное видео
Покинувшая страну Пугачева резко одернула Вайкуле
Ольга Бузова о платье за 700 тысяч и новой любви
Пугачеву срочно прооперировали
Поплавская и Суханкина кинулись на шею ревущему Джигурде
В театрах Москвы массово обирают зрителей
Пресс-релизы

Премия Муз-Тв будет вести трансляцию соцсетях

Егор Крид и Светлана Лобода. Фото: пресс-служба
9 июня в Москве случится главное музыкальное событие лета – XV церемония вручения ежегодной национальной "Премии МУЗ-ТВ". В спорткомплекс "Олимпийский" съедутся самые влиятельные персонажи отечественной поп-музыки, чтобы "получить по заслугам".
прочитано 929 раз

Церемония в этом году будет особенной. Во-первых, она юбилейная – вручение "Премии МУЗ-ТВ" состоится в пятнадцатый раз. Во-вторых, впервые в истории Премии сцена "Олимпийского" предстанет перед глазами зрителей в формате 360 градусов. В-третьих, ее формат уникален – шоу-программа церемонии будет целиком состоять из дуэтов. Вместе споют давние конкуренты в номинации "Лучший исполнитель" Дима Билан и Сергей Лазарев, а также Киркоров с Тимати. 

Необычной юбилейная церемония будет и благодаря уникальной студии, расположенной в самом центре звездного vip-фойе. Отсюда будет вестись прямая трансляция из закулисья церемонии посредством социальных сетей "Facebook" и "ВКонтакте", а также на сайте "МегаФон.ТВ" и большом экране в фойе "Олимпийского". Ведущими трансляции станут известный блогер Амиран Сардаров и бессменный ведущий телеканала "МУЗ-ТВ" Андрей Разыграев.

Звездные участники церемонии попадут в студию сразу после ковровой дорожки. Сама студия будет полупрозрачной, так что гости церемонии смогут следить за работой звезд в прямом эфире. Зрители, наблюдающие за происходящим онлайн и собравшиеся в фойе спорткомплекса, смогут задать им свои вопросы и узнать все самое интересное об отношении звезд не только с публикой или друг с другом, но и со своими смартфонами. Авторы трех лучших вопросов получат подарки.

В этом году "МегаФон" вручит премию победителю в собственной номинации "ЛаЛаЛайк" за лучшее музыкальное видео блогера. Ведущие смогут выяснить у светил шоу-бизнеса, как они относятся к новым звездам интернета, конкурирующим с ними за внимание молодой аудитории, и заодно обсудить аккаунты знаменитостей и роль интернета в их жизни.

Задать вопрос звезде можно и по-другому: сфотографировавшись с кат-аутом любимого артиста* в фойе и опубликовав фотографию и вопрос в соцсетях. После публикации в инстаграме зритель тут же получит на память фото из "инстапринтера"; если он выберет ВК, то его вопрос появится на планшете у ведущих в бэкстейдж-студии.

Для самых активных пользователей соцсетей придуман креативный способ стать участником церемонии. Для этого надо заснять видеоролик собственного исполнения припева одной из двух песен – "Туманы" Барских или "Твои глаза" Лободы – и выложить его в соцсеть с хэштегом #включайсяипой. Самые везучие станут частью номера артистов на "Премии МУЗ-ТВ"!

Имена пятерых победителей конкурса будут объявлены уже 3 июня: они получат по два пригласительных на церемонию и увидят свои видео на большом экране. Инновационные формы творческого взаимодействия звезд и зрителей – еще одна уникальная черта юбилейной церемонии "Премия МУЗ-ТВ".


5 июня 2017, 16:49
ПРЕСС-РЕЛИЗ
6 июня 2017
просмотры: 123

В Санкт-Петербурге пройдет конференция по сексуальности

Будут освещены темы, касающиеся современных представлений о сексуальности

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
6 июня 2017
просмотры: 123

Jaguar и Land Rover стали доступнее

Компания Jaguar Land Rover представляет новый сервис

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
6 июня 2017
просмотры: 123

В Коломенском пройдет Kaspersky Geek Picnic 2017

главное событие лета для тех, кто бесконечно увлечен технологиями и искусством

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
5 июня 2017
просмотры: 123

Кого слушать на "НАШЕСТВИИ-2017"

Фестиваль давно перестал быть только музыкальным событием

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
2 июня 2017
просмотры: 123

В Москве пройдет бизнес-форум "Финансирование реального сектора экономики"

Встреча состоится на Олимпийском проспекте

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
1 июня 2017
просмотры: 123

В "Сокольниках" открыли сезон мороженого

На празднике мороженого была представлена яркая развлекательная программа

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
30 мая 2017
просмотры: 123

Российским врачам не хватает профессиональных навыков

В такой оценке сошлись представители многопрофильного медицинского холдинга "СМ-Клиника" и ведущих российских медицинских вузов

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
30 мая 2017
просмотры: 123

В Москве пройдет Fashion People Awards–2017

Престижная церемония в области моды, стиля и красоты соберет столичную богему в Vegas City Hall

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
25 мая 2017
просмотры: 123

12 главных SMM кейсов на Social Media Moscow

7 июня в кинотеатре Октябрь пройдет главная SMM конференция года

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
25 мая 2017
просмотры: 123

Scooter и российские звезды выступят на фестивале #ZBFest

#ZBFest–2017 – это не просто музыкальный праздник, а событие, которое приобретает международный формат

567

загрузить ещё

Политика

Президент Сербии назвал Путина лидером мировой политики
Захарова пристыдила трусливого финского журналиста
Как Путин переиграл красавицу-журналистку
Вымирающая Литва строит забор на границе с Россией

Шоу-бизнес

Бывший солист "На-На" рассказал о рецидиве рака
Малахов позвал к себе выжившую в бойне под Тверью
Пугачеву сразил сердечный приступ
Актрису Пельтцер погубил молодой любовник

Проишествия

Мужчина застрелил коллегу прямо в офисе
Московского бизнесмена заживо закопали из-за 30 миллионов
Порнозвезда избила обиженного сексуального партнера
В Москве школьницы сняли на видео жестокое избиение сверстницы

Lifestyle

Самые главные сериалы июня
Подробности состояния госпитализированного актера Державина
Яркие роли "сказочной старушки" Татьяны Пельтцер
В театрах Москвы массово обирают зрителей
Шоу-бизнес

Панин о непристойном видео: Мне противно смотреть на себя

Запись с рукоблудием актера в женской одежде стала хитом
Шоу-бизнес

Покинувшая страну Пугачева резко одернула Вайкуле

Примадонна оказалась с певицей за одним столиком в кафе
Общество

Названы причины аномального похолодания в России

На территории страны установился "циклонический блокинг"
Шоу-бизнес

Молодой муж побил Анну Грачевскую

Телеведущая рассказала о семейной жизни

Гороскоп

Сергею Гармашу потребуется операция
Астрологический прогноз с 5 по 11 июня
Чуриковой посоветовали заняться здоровьем
Крюков с женой покинут Россию

Фоторепортажи

Ольга Бузова набросилась на Павлюченко
Сергей Зверев побил королеву красоты
Яркие роли неповторимой Анджелины Джоли
Названа самая красивая замужняя россиянка

Спорт

Неожиданные подробности личной жизни Липницкой
Малкин замахнулся клюшкой на болельщика (видео)
Развратное празднование тачдауна попало на видео
Знаменитый теннисист получил страшную травму на корте (видео)

Регионы

Российские дети отравились конфетами Порошенко
В Краснодаре сообщили о высадке инопланетян
Тверской стрелок делал комплименты перед бойней
Суровая тюменка загнала грабителя в тупик после нападения
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru