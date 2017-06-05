Премия Муз-Тв будет вести трансляцию соцсетях
Церемония в этом году будет особенной. Во-первых, она юбилейная – вручение "Премии МУЗ-ТВ" состоится в пятнадцатый раз. Во-вторых, впервые в истории Премии сцена "Олимпийского" предстанет перед глазами зрителей в формате 360 градусов. В-третьих, ее формат уникален – шоу-программа церемонии будет целиком состоять из дуэтов. Вместе споют давние конкуренты в номинации "Лучший исполнитель" Дима Билан и Сергей Лазарев, а также Киркоров с Тимати.
Необычной юбилейная церемония будет и благодаря уникальной студии, расположенной в самом центре звездного vip-фойе. Отсюда будет вестись прямая трансляция из закулисья церемонии посредством социальных сетей "Facebook" и "ВКонтакте", а также на сайте "МегаФон.ТВ" и большом экране в фойе "Олимпийского". Ведущими трансляции станут известный блогер Амиран Сардаров и бессменный ведущий телеканала "МУЗ-ТВ" Андрей Разыграев.
Звездные участники церемонии попадут в студию сразу после ковровой дорожки. Сама студия будет полупрозрачной, так что гости церемонии смогут следить за работой звезд в прямом эфире. Зрители, наблюдающие за происходящим онлайн и собравшиеся в фойе спорткомплекса, смогут задать им свои вопросы и узнать все самое интересное об отношении звезд не только с публикой или друг с другом, но и со своими смартфонами. Авторы трех лучших вопросов получат подарки.
В этом году "МегаФон" вручит премию победителю в собственной номинации "ЛаЛаЛайк" за лучшее музыкальное видео блогера. Ведущие смогут выяснить у светил шоу-бизнеса, как они относятся к новым звездам интернета, конкурирующим с ними за внимание молодой аудитории, и заодно обсудить аккаунты знаменитостей и роль интернета в их жизни.
Задать вопрос звезде можно и по-другому: сфотографировавшись с кат-аутом любимого артиста* в фойе и опубликовав фотографию и вопрос в соцсетях. После публикации в инстаграме зритель тут же получит на память фото из "инстапринтера"; если он выберет ВК, то его вопрос появится на планшете у ведущих в бэкстейдж-студии.
Для самых активных пользователей соцсетей придуман креативный способ стать участником церемонии. Для этого надо заснять видеоролик собственного исполнения припева одной из двух песен – "Туманы" Барских или "Твои глаза" Лободы – и выложить его в соцсеть с хэштегом #включайсяипой. Самые везучие станут частью номера артистов на "Премии МУЗ-ТВ"!
Имена пятерых победителей конкурса будут объявлены уже 3 июня: они получат по два пригласительных на церемонию и увидят свои видео на большом экране. Инновационные формы творческого взаимодействия звезд и зрителей – еще одна уникальная черта юбилейной церемонии "Премия МУЗ-ТВ".
Будут освещены темы, касающиеся современных представлений о сексуальности
Компания Jaguar Land Rover представляет новый сервис
главное событие лета для тех, кто бесконечно увлечен технологиями и искусством
Фестиваль давно перестал быть только музыкальным событием
Встреча состоится на Олимпийском проспекте
На празднике мороженого была представлена яркая развлекательная программа
В такой оценке сошлись представители многопрофильного медицинского холдинга "СМ-Клиника" и ведущих российских медицинских вузов
Престижная церемония в области моды, стиля и красоты соберет столичную богему в Vegas City Hall
7 июня в кинотеатре Октябрь пройдет главная SMM конференция года
#ZBFest–2017 – это не просто музыкальный праздник, а событие, которое приобретает международный формат
Запись с рукоблудием актера в женской одежде стала хитом
Примадонна оказалась с певицей за одним столиком в кафе
На территории страны установился "циклонический блокинг"
Телеведущая рассказала о семейной жизни