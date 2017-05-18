В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль науки и технологий

ЕС отменил визы для Украины Страсти вокруг Максаковой Дом-2 Гороскоп Главные события Москвы

Самое читаемое

Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
Пластический хирург посчитал операции Пугачевой
партнеры
Четверг 18 мая
Лента новостей
19:18
Машина въехала в толпу в центре Нью-Йорка (фото)
19:13
Москву наградили престижной премией
18:45
В России появится новый обязательный ЕГЭ
18:39
В Кургане живодер жестоко убил собаку на глазах у детей
18:19
Обложка журнала Time вызвала скандал в США
18:18
"ЕР" выступает за запрет использования символов Победы в рекламе
18:17
Почему дочь Седоковой ходит в грязной одежде
18:14
Помор пытался убить соседа за спиленное дерево
17:53
Польша просит Еврокомиссию незаметно подложить "Газпрому" свинью
17:50
Полиция расследует похищение десяти миллионов из школы в Москве
17:43
В Чечне погибли два сапера
17:41
Москвичам пообещали новое похолодание
17:24
Американская элита подготовила срочную замену Трампу
17:18
Калининградская область станет пилотным регионом по раздельному сбору мусора
16:59
У британского королевского гвардейца сдали нервы (видео)
16:54
Как соискателям из регионов найти хорошую работу
16:52
Кейт Миддлтон стремительно стареет
16:39
Блогер рассказал о "шоковых историях" Багдасарян
16:34
Савченко наплевала на решение Верховной рады
16:28
Мощный взрыв в доме в Волгограде попал на видео
16:22
Светикова удивила словами о внебрачной дочери Киркорова
16:12
Маликов увел возлюбленную у звезды интернета
16:12
Экс-любовник о романе Сотниковой и сына Валерии
16:11
Черно-белая версия "Логана" выходит в прокат (видео)
16:07
Как гуманитарные НКО экспортируют "демократию"
15:56
Олланд умер от рака на Лазурном Берегу
15:28
Максакова пролила свет на темное прошлое Вороненкова
15:23
В турецком отеле погиб турист из России
15:10
Судзиловская и Кержакова блистали на показе
15:07
Почему у Андрея Малахова нет детей
15:00
Пятиэтажки расселят при согласии 2/3 собственников квартир
14:59
Внедорожник на скорости протаранил мужчину (видео)
14:51
Путин сделал прапорщику именной подарок
14:48
Самые сексуальные участницы Comedy club
14:47
В Сеть утекли фото нового iPhone 8
14:28
Самые интересные события "Ночи музеев" в Москве
14:26
В Мытищах построят метро
14:26
Россияне сметают с полок Nokia 3310
14:20
Женщина посмеялась над перепутавшей огурцы с грибами дочерью (видео)
14:14
Пляжный отдых признали смертельно опасным
14:14
В центре Москвы похитили ребенка
14:07
Русская любовница миллиардера покорила Канны
14:07
Актер Алексей Чадов сменил имя
14:05
В отношении МНПЗ возбудили дело
13:48
Леву из "Би-2" с позором гонят из России
13:38
Ученые обвинили в детском ожирении бабушек
13:37
Выдра атаковала мужчину за съемку (видео)
13:29
Эстрадные певцы растеряли целомудрие
13:26
Как Александр Бречалов меняет Удмуртию
13:20
Бабкина прилюдно расплакалась из-за трагедии
13:16
Брежневу уничтожили за ее перемены во внешности
13:14
Известный музыкант устроил гонки по встречке в Москве
13:12
Тайное оружие в борьбе за мужчину мечты
13:08
В офис группы компаний "ПИК" пришли с обыском
12:49
Хирурги подрались во время операции (видео)
12:46
Мать Даны Борисовой назвали хорошей актрисой
12:46
Состояние Алены Водонаевой ухудшилось
12:46
Писательница Алексиевич отреагировала на сообщения о своей смерти
12:45
Разъяренный Обама грязно выругался на Трампа
12:32
Как защититься от клещей
12:21
В центре Москвы произошло смертельное ДТП
12:20
Как постарели поп-кумиры 80-х
12:18
Синоптики объявили о переломном моменте в Москве
12:11
В России разработали топливо из отрубей
12:09
Варум и Агутин не могут быть вместе
12:06
Любовница Захарченко спустила миллионы на юбилей (видео)
12:03
Киану Ривз назвал Россию "неудобной"
11:43
Агрессор Трамп отрепетировал ядерный апокалипсис
11:23
Обман друзей расстроил Арзамасову
11:20
Ученые раскрыли секрет долголетия
11:20
Муж не выдержал переживаний Кати Вилковой
11:18
Солист известной группы скончался в Детройте
11:17
Усманов заставит Навального ответить за слова
11:11
Автобус с десятками украинцев разбился в Турции
11:07
Лазарев со странным выражением лица пощупал грудь фанатки
11:07
Роман Костомаров об отъезде семьи за границу
11:05
Солист "Би-2" отделается штрафом за пакет марихуаны
10:51
Самые странные имена детей в Москве
10:47
Минюст назвал причины для изъятия единственного жилья
10:44
Любовница оправдалась за действия женатого Носика
10:38
Дроботенко серьезно обидел Петросяна
10:33
США готовят новые санкции против России из-за Асада
10:22
В Москве ученый покончил с собой на рабочем месте
10:21
Детей Шумахера из-за 900 тысяч хотел убить Хусейн
10:14
Во Владивосток прибыл первый теплоход из КНДР
10:08
За Уралом воспитательница заклеила ребенку рот скотчем
09:46
Король Нидерландов тайно шабашит пилотом
09:45
Пассажиры сообщили о коллапсе в московской подземке
09:39
Названа причина трети всех смертей в мире
09:33
Первый за 16 лет триумф "Спартака"
09:12
Скандалист Трамп разорил богатейших людей в мире
09:12
В России одобрили продажу алкоголя через интернет
09:02
Попытка протащить Милявскую на Украину закончилась плачевно
08:55
На юго-западе Москвы эвакуировали детский сад
08:44
Дочь Навки обругали после эфира
08:38
Россиян ждет эвтаназия-тур по Швейцарии
08:34
Умер известный художник Александр Тихомиров
08:30
Морпехи США опозорились у границ России
08:23
В Москве заволокло дымом две станции метро
08:21
Вашингтон устроил взбучку Киеву из-за Москвы
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шепелеву запретили покидать Россию
Бузова сделала заявление о новом женихе (видео)
Самые бесполезные лекарства
Боня и Исинбаева очаровали Канны
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Удалил из соцсетей: как Порошенко издевается над Украиной
Пресс-релизы

В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль науки и технологий

Фото: Пресс-служба
Geek Picnic – уже давно главное событие лета для тех, кто бесконечно увлечен технологиями, искусством и наукой. Проект, созданный энтузиастами в 2011 году, за семь лет вырос в грандиозный open-air, который ежегодно объединяет десятки тысяч людей.
прочитано 83 раза

Развитие технологий искусственного интеллекта, достижения в медицине, нейронауках и технологиях, дополненной и виртуальной реальности предопределили тематику Geek Picnic как "Игры разума". Ученые из разных уголков мира будут дискутировать и расскажут об исследованиях: "является ли современный мир иллюзией", "можно  ли  обрести бессмертие", "как технологии и совмещение человеческого мозга с компьютером позволят расширить способности", "можно ли взломать мозг, для получения информации". К обсуждению приглашены ученые и популяризаторы науки Александр Панчин, Станислав Дробышевский, Виталий Васянович, Алмара Кулиева и Алла Жукова, психиатры Иван Иванчей и Дмитрий Исаев, научные журналисты Александр Паевский и Ася Казанцева, Александр  Соколов. Хедлайнером первого дня Geek Picnic в Петербурге станет английский биолог, популяризатор науки Ричард Докинз.

Помимо традиционной научной и образовательной повестки Фестиваля гостей ждет и летняя развлекательная шоу-программа: в этом году на площадке мероприятия в Пулковском парке пройдет масштабный чемпионат дронов. Здесь каждый посетитель насладится  волнующим шоу, поболеет за команды, сделает ставки и окажется первым на трибуне спорта будущего.

Geek Picnic представляет собой не просто фестиваль. Организаторы ставят перед собой цель создать прототип мира будущего. "Наша цель в этом и последующих годах – сформировать полноценный город-мир с хитросплетением улиц и тематическими пространствами. То, что мы делаем сейчас, это прообраз фестивального города будущего. В этом году помимо традиционных зон науки, технологии и искусства появится зона косплей, фэнтезийной и комикс-культур, киберспорта, инди и аркадных игр. Экспериментальной станет зона кибатлона, где в интерактивной форме будут продемонстрированы решения современного протезирования", – говорит главный идеолог проекта Николай Горелый.

На главной сцене зрителей удивят научные шоу, косплей-выступление с Дивой ПлаваЛагуной, вручение Премии имени Гарри Гудини от научно-популярного видео-канала "Sci-One" и медико-генетического центра "Генотек", которая вручается за демонстрацию паранормальных способностей в условиях поставленного научного эксперимента.

Гик-фудкорт порадует тематическими блюдами: "фалафель – Чубакка", "суперпеченье Вуки", напиток "слёрм" и острые бургеры из "ресторана на краю Вселенной". На развлечения в стиле японских тв-шоу и летнего безумия отважится не каждый, но каждый станет наблюдателем и получит удовольствие.

18 мая 2017, 15:29
ПРЕСС-РЕЛИЗ
17 мая 2017
просмотры: 123

Двадцать концертов фестиваля "Классика в Кусково" пройдут в музее-усадьбе

Каждое лето усадьба Кусково превращается в настоящее пиршество искусства

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
15 мая 2017
просмотры: 123

Обнародована программа XIV фестиваля "Усадьба Jazz"

На четырех сценах выступят 18 коллективов из разных стран

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
12 мая 2017
просмотры: 123

"Кремлевский балет" открывает летние сезоны

Зрители смогут наслаждаться лучшими балетными спектаклями

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11 мая 2017
просмотры: 123

В Москве пройдет Парад ударных инструментов

Столица вновь собирает талантливых детей и молодых музыкантов со всего мира

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11 мая 2017
просмотры: 123

Баха "Крым-2017" назвал победителей

В Евпатории завершился второй этап российского чемпионата по ралли-рейдам баха "Крым".

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
3 мая 2017
просмотры: 123

На выставке INTERCHARM представили главные новинки сезона

Посетители познакомились с самыми последними тенденциями и новыми продуктами

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
3 мая 2017
просмотры: 123

Ларсен и Барановская проследили за галантностью рыцарей

В первые майские выходные в музее-заповеднике "Коломенское" завершился международный фестиваль "Турнир святого Георгия"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
29 апреля 2017
просмотры: 123

Лучшие социальные проекты России

28 апреля состоялась 5-я Юбилейная Программа "Лучшие социальные проекты России"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
28 апреля 2017
просмотры: 123

Грачевский и Безрукова наградили лучших россиян

В "Меркурий Сити Тауэр" состоялась торжественная церемония награждения лауреатов бизнес-премии Лучшие в России – 2016/Компании, Персоны, Проекты Года

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
27 апреля 2017
просмотры: 123

Праздник мороженого откроет летний сезон

Официальное открытие состоится 27 мая

567

загрузить ещё

Политика

Разъяренный Обама грязно выругался на Трампа
Агрессор Трамп отрепетировал ядерный апокалипсис
Вашингтон устроил взбучку Киеву из-за Москвы
Савастьянова опровергла ужесточение процедуры внесения законопроектов

Шоу-бизнес

Почему дочь Седоковой ходит в грязной одежде
Сожитель разоблачил и пристыдил Бузову
Садальский довел до слез сообщением о смерти матери
Кейт Миддлтон стремительно стареет

Проишествия

Солист известной группы скончался в Детройте
Автобус с десятками украинцев разбился в Турции
Подаренная GoPro спасла журналиста от пули снайпера "ИГ"
Москвич поймал упавшего с 5-го этажа ребенка

Lifestyle

Самые интересные события "Ночи музеев" в Москве
Эстрадные певцы растеряли целомудрие
Киану Ривз назвал Россию "неудобной"
Открылся 70-й Каннский кинофестиваль
Гороскоп

Варум и Агутин не могут быть вместе

По всем канонам классической астрологии пара Леонида Агутина и Анжелики Варум как лед и пламя
Шоу-бизнес

Русская любовница миллиардера покорила Канны

За возможность одеть красотку бьются самые именитые кутюрье
Шоу-бизнес

Почему дочь Седоковой ходит в грязной одежде

Как рождение третьего ребенка отразилось на дочерях певицы
Общество

Обложка журнала Time вызвала скандал в США

На изображение обратил внимание сотрудник NBC News

Гороскоп

Варум и Агутин не могут быть вместе
Мирошниченко предупредили о проблемах со здоровьем
Полезные советы для успешной сдачи ЕГЭ
Кто будет управлять Францией вместо Макрона

Фоторепортажи

Судзиловская и Кержакова блистали на показе
Самые сексуальные участницы Comedy club
Как постарели поп-кумиры 80-х
Первый за 16 лет триумф "Спартака"

Спорт

Детей Шумахера из-за 900 тысяч хотел убить Хусейн
Боец Джефф Монсон решил разводить медведей в России
Карякин объяснил "большую разницу" между Крымом и Украиной
На Исламских Играх штангист поднял 136 кг и перекрестился (видео)

Регионы

За Уралом воспитательница заклеила ребенку рот скотчем
В Подмосковье молдаванку поймали за истязание детей гречкой
Пес "возил" пьяного сибиряка по городу
Супруги заставили парня заняться сексом с их дочерью
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru