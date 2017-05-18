В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль науки и технологий

Geek Picnic – уже давно главное событие лета для тех, кто бесконечно увлечен технологиями, искусством и наукой. Проект, созданный энтузиастами в 2011 году, за семь лет вырос в грандиозный open-air, который ежегодно объединяет десятки тысяч людей.

Развитие технологий искусственного интеллекта, достижения в медицине, нейронауках и технологиях, дополненной и виртуальной реальности предопределили тематику Geek Picnic как "Игры разума". Ученые из разных уголков мира будут дискутировать и расскажут об исследованиях: "является ли современный мир иллюзией", "можно ли обрести бессмертие", "как технологии и совмещение человеческого мозга с компьютером позволят расширить способности", "можно ли взломать мозг, для получения информации". К обсуждению приглашены ученые и популяризаторы науки Александр Панчин, Станислав Дробышевский, Виталий Васянович, Алмара Кулиева и Алла Жукова, психиатры Иван Иванчей и Дмитрий Исаев, научные журналисты Александр Паевский и Ася Казанцева, Александр Соколов. Хедлайнером первого дня Geek Picnic в Петербурге станет английский биолог, популяризатор науки Ричард Докинз.

Помимо традиционной научной и образовательной повестки Фестиваля гостей ждет и летняя развлекательная шоу-программа: в этом году на площадке мероприятия в Пулковском парке пройдет масштабный чемпионат дронов. Здесь каждый посетитель насладится волнующим шоу, поболеет за команды, сделает ставки и окажется первым на трибуне спорта будущего.

Geek Picnic представляет собой не просто фестиваль. Организаторы ставят перед собой цель создать прототип мира будущего. "Наша цель в этом и последующих годах – сформировать полноценный город-мир с хитросплетением улиц и тематическими пространствами. То, что мы делаем сейчас, это прообраз фестивального города будущего. В этом году помимо традиционных зон науки, технологии и искусства появится зона косплей, фэнтезийной и комикс-культур, киберспорта, инди и аркадных игр. Экспериментальной станет зона кибатлона, где в интерактивной форме будут продемонстрированы решения современного протезирования", – говорит главный идеолог проекта Николай Горелый.

На главной сцене зрителей удивят научные шоу, косплей-выступление с Дивой ПлаваЛагуной, вручение Премии имени Гарри Гудини от научно-популярного видео-канала "Sci-One" и медико-генетического центра "Генотек", которая вручается за демонстрацию паранормальных способностей в условиях поставленного научного эксперимента.

Гик-фудкорт порадует тематическими блюдами: "фалафель – Чубакка", "суперпеченье Вуки", напиток "слёрм" и острые бургеры из "ресторана на краю Вселенной". На развлечения в стиле японских тв-шоу и летнего безумия отважится не каждый, но каждый станет наблюдателем и получит удовольствие.