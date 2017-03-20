В Москве пройдет спортивный семейный карнавал Sports Colours
Здесь вы окунетесь в спорт с головой. Ваш ребенок сможет попробовать себя более чем в 15 видах спорта, принять участие в красочном карнавальном шествии, пройти полосу препятствий с непобедимым героем Кунг-фу Пандой, познакомиться с современными видами боевых искусств и получит возможность перетанцевать лучших танцоров.
Вместе с детьми родители посетят мастер-классы от профессиональных спортсменов, примерят форму, возьмут в руки мяч или клюшку, пройдут эстафеты, познакомятся с нормами ГТО, получат рекомендации от настоящих чемпионов и смогут тут же записаться в нужную секцию.
Гостей спортивного карнавала ждут:
Среди представленных видов спорта вы увидите: кроссфит; футбол капоэйра-класс; mma – класс; танцевальный класс (бально – спортивное направление, breakdance, hip-hop dance); туристический спорт (скалолазание); гимнастика/ акробатика и многое другое.
На площадке будет представлено спортивное питание и снаряжение.
В конце всей программы покажут яркое шоу от профессиональных акробатов, артистов, борцов, танцоров и гимнастов. У вас будет возможность выиграть сертификат на пробную тренировку одного из видов спорта и получить памятный "спортивный" сувенир.
В одно время и в одном месте вы и ваш ребенок погрузитесь в красочный мир спорта, где каждому найдется занятие по душе.
Место: Спортивный Комплекс "Фестивальный", Сущевский Вал, д. 56
С 11 – 00 до 19 – 00
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