В Москве пройдет спортивный семейный карнавал Sports Colours

До сих пор не определились, каким видом спорта будет заниматься ваш ребенок? Теряетесь среди массы спортивных секций? Мечтаете, чтобы ребенок перестал сидеть за компьютером, избавился от накопившейся энергии, стал целеустремленным, здоровым, уверенным в себе? Карнавал Sports Colours, который пройдет в столице 22 апреля, поможет с выбором.

Здесь вы окунетесь в спорт с головой. Ваш ребенок сможет попробовать себя более чем в 15 видах спорта, принять участие в красочном карнавальном шествии, пройти полосу препятствий с непобедимым героем Кунг-фу Пандой, познакомиться с современными видами боевых искусств и получит возможность перетанцевать лучших танцоров.

Вместе с детьми родители посетят мастер-классы от профессиональных спортсменов, примерят форму, возьмут в руки мяч или клюшку, пройдут эстафеты, познакомятся с нормами ГТО, получат рекомендации от настоящих чемпионов и смогут тут же записаться в нужную секцию.

Гостей спортивного карнавала ждут:

полоса препятствий гимнастики со снарядами;

полоса препятствий боевых искусств;

батл из нескольких танцевальных направлений;

игровые эстафеты с самым разным инвентарем.

Среди представленных видов спорта вы увидите: кроссфит; футбол капоэйра-класс; mma – класс; танцевальный класс (бально – спортивное направление, breakdance, hip-hop dance); туристический спорт (скалолазание); гимнастика/ акробатика и многое другое.

На площадке будет представлено спортивное питание и снаряжение.

В конце всей программы покажут яркое шоу от профессиональных акробатов, артистов, борцов, танцоров и гимнастов. У вас будет возможность выиграть сертификат на пробную тренировку одного из видов спорта и получить памятный "спортивный" сувенир.

В одно время и в одном месте вы и ваш ребенок погрузитесь в красочный мир спорта, где каждому найдется занятие по душе.

Место: Спортивный Комплекс "Фестивальный", Сущевский Вал, д. 56

С 11 – 00 до 19 – 00