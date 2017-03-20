В Москве пройдет спортивный семейный карнавал Sports Colours

В Киеве убили Вороненкова Украина лишила Самойлову "Евровидения" Главные события Москвы с 24 по 30 марта Особое мнение Дом-2

Самое читаемое

Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах
Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
Беркова выходит замуж за Стоянова
Мать Максаковой благодарит бога за убийство Вороненкова
Максакова упала в обморок при виде убитого мужа
партнеры
Пятница 24 марта
Лента новостей
12:25
Заслуженный артист Жигалов госпитализирован в Москве
12:19
Самые популярные автомобили в России
12:07
В центре Москвы у 16-летней девушки украли 144 тысячи
12:06
Почему страшно становиться родителями
12:01
Москва открывает новый сезон в парках
11:52
В Twitter введут плату для пользователей
11:43
Почему муж разрешил Доктору Лизе ездить на войну
11:32
В Москве из-за кражи банки кофе полиция устроила погоню (видео)
11:19
Пенсионерка ударила электрошокером не уступившую место школьницу
11:08
Власти предупреждают о провокации Навального
10:57
Почему женщины не получают оргазм
10:53
Главные события Москвы с 24 по 30 марта
10:49
Друг о разборках в семье Максаковой: Это было отвратительно
10:42
Львица в сафари-парке рассмешила туристов неуклюжестью (видео)
10:39
Барнаулец пожаловался в ЦИК на главу Бийского района
10:36
Из реки у Кремлевской набережной выловили труп мужчины
10:28
Опубликовано фото киллера Дениса Вороненкова
10:22
В Москве в ДТП с грузовиками пострадали два водителя
10:19
Модель сексуально унизили семь раз за 45 минут
10:16
Народ обрадовался отказу от "Евровидения"
10:07
Погоду в Москве испортят снег и холод
09:44
Таксистам с иностранными правами запретят работать в России
09:42
Ольга Бузова объявила об отъезде из России
09:33
"Дальнобойщика" Трампа подняли на смех в соцсетях
09:27
Дыра на Солнце вызвала необычную магнитную бурю
09:17
На северо‑востоке Москвы ребенка сняли с льдины в водоеме
09:17
"Особенная" дочь Ирины Хакамады вышла на подиум
08:54
Названо имя убийцы Вороненкова
08:52
Боевики совершили дерзкую атаку на часть Росгвардии
08:47
Перед убийством мужа Максакова тайно приезжала в Москву
08:38
Россиян вынуждают переплачивать за лекарства
08:32
Демарш Эрдогана обойдется России в $500 миллионов
08:15
Семья отказалась хоронить Вороненкова в России
08:02
В Москве при пожаре в многоэтажке спасли шесть человек
22:12
Что достанется Максаковой после убийства Вороненкова
22:00
Закулисье Недели моды в Москве
21:56
В Сети показали убийство Вороненкова (видео)
21:44
"Первый канал" вынес вердикт Самойловой
21:42
Путин оценил игру актеров Малого театра (видео)
21:21
В Петербурге во время удаления аденоидов умер ребенок
21:00
За что Людмила Максакова ненавидела зятя
20:48
Полиция ищет помощника убийцы Вороненкова
20:28
Вороненкову угрожали перед смертью
20:06
В России хотят повысить призывной возраст
19:48
В Москве на почте нашли муляж гранаты
19:29
Как русская Катя спасла мир от катастрофы
19:25
Девушка разбилась насмерть во время онлайн-трансляции в соцсети (видео)
19:20
Льготный тариф в системе "Платон" будет продлен
19:16
Киев запретил транслировать выступление Самойловой
19:03
На востоке Москвы загорелся жилой дом
18:59
МИД предостерег россиян за границей от слов "яблан и "понос"
18:51
Назван новый капитан сборной России по футболу
18:49
Второй этап формирования ОП завершен
18:34
В России приостановили работу "Свидетелей Иеговы"
18:24
Вороненков написал предсмертное письмо
18:14
Сколько стоит самая дешевая "однушка" в центре Москвы
18:13
На месте убийства Вороненкова розовый Чебурашка зазывал в салон красоты
17:53
В деле убийства Вороненкова всплыл бывший муж Максаковой
17:49
На Украине назвали виновных в убийстве Вороненкова
17:44
Юлии Самойловой разрешили спеть на "Евровидении"
17:40
Киллер поджидал Максакову
17:11
Кто убил Дениса Вороненкова
17:04
Умер убийца Вороненкова
16:49
Путин посмотрит спектакль "Последняя жертва"
16:46
Зареванную Максакову затолкали в джип и увезли на допрос
16:43
Врачи борются за жизнь убийцы Вороненкова
16:41
Смартфон определит мужское бесплодие
16:36
Вороненкова расстреляли в день смерти Березовского
16:22
Рынска назвала Максакову "Бедоносицей"
16:19
На юге Москвы иномарка врезалась в автобус и сбила женщину
16:08
Песков назвал убийство Вороненкова трагедией
15:46
Необычный подвесной ресторан откроется летом в Монако
15:43
"ИГ" взяло ответственность за бойню в Лондоне
15:36
Вороненков перед убийством собирался в Россию сдаваться
15:32
В Москве в 2016 году инвесторами отреставрировано 53% памятников
15:32
"Золотая маска" втянула Козловского в скандал
15:30
Порошенко нашел "невероятный" след в убийстве Вороненкова
15:29
Трагическая история любви Вороненкова и Максаковой
15:28
Медведев удивил заявлением о своей болезни
15:22
Подмосковный "Отелло" сжег лицо своей девушке
15:17
Бородина волнуется за больную дочь
15:15
Под Мурманском приставы арестовали аэродром
15:08
В Дагестане объявили охоту на целовавшихся в баре мужчин
15:03
Родственница Максаковой: У нее там сейчас ад!
14:51
Как жил Денис Вороненков
14:49
Самые надежные банки в России
14:44
Вороненков шел к Пономареву перед смертью
14:35
Максаковой угрожает смертельная опасность
14:34
При рассмотрении законов в Думе учтут мнение россиян
14:30
Кто стоит за убийством Вороненкова
14:27
Максакова упала в обморок при виде убитого мужа
14:23
Садальский назвал причины убийства Вороненкова
14:21
Кабаеву и Шарапову пригласили на завтрак в Ялту
14:05
Эксперты предупреждали о показательном убийстве Вороненкова
14:04
Киллера ранили во время убийства Вороненкова
14:03
Мать Максаковой благодарит бога за убийство Вороненкова
13:34
В Киеве застрелили Дениса Вороненкова
13:34
Мужчина пытался зарезать восьмилетнюю падчерицу
13:33
Сестры-мошенницы из Сбербанка учились у Собчак
13:26
Главные ошибки при уходе за зубами
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Максакова – сбежавшей дочке: Какая же ты дура
В Киеве застрелили Дениса Вороненкова
Мать Максаковой благодарит бога за убийство Вороненкова
Максакова упала в обморок при виде убитого мужа
Зареванную Максакову затолкали в джип и увезли на допрос
За что Людмила Максакова ненавидела зятя
Пресс-релизы

В Москве пройдет спортивный семейный карнавал Sports Colours

Фото: пресс-служба
До сих пор не определились, каким видом спорта будет заниматься ваш ребенок? Теряетесь среди массы спортивных секций? Мечтаете, чтобы ребенок перестал сидеть за компьютером, избавился от накопившейся энергии, стал целеустремленным, здоровым, уверенным в себе? Карнавал Sports Colours, который пройдет в столице 22 апреля, поможет с выбором.
прочитано 1102 раза

Здесь вы окунетесь в спорт с головой. Ваш ребенок сможет попробовать себя более чем в 15 видах спорта, принять участие в красочном карнавальном шествии, пройти полосу препятствий с непобедимым героем Кунг-фу Пандой, познакомиться с современными видами боевых искусств и получит возможность перетанцевать лучших танцоров.

Вместе с детьми родители посетят мастер-классы от профессиональных спортсменов, примерят форму, возьмут в руки мяч или клюшку, пройдут эстафеты, познакомятся с нормами ГТО, получат рекомендации от настоящих чемпионов и смогут тут же записаться в нужную секцию.

Гостей спортивного карнавала ждут:

  • полоса препятствий гимнастики со снарядами;
  • полоса препятствий боевых искусств;
  • батл из нескольких танцевальных направлений;
  • игровые эстафеты с самым разным инвентарем.

Среди представленных видов спорта вы увидите: кроссфит; футбол капоэйра-класс; mma – класс; танцевальный класс (бально – спортивное направление, breakdance, hip-hop dance); туристический спорт (скалолазание); гимнастика/ акробатика и многое другое.

На площадке будет представлено спортивное питание и снаряжение.

В конце всей программы покажут яркое шоу от профессиональных акробатов, артистов, борцов, танцоров и гимнастов. У вас будет возможность выиграть сертификат на пробную тренировку одного из видов спорта и получить памятный "спортивный" сувенир.

В одно время и в одном месте вы и ваш ребенок погрузитесь в красочный мир спорта, где каждому найдется занятие по душе.

Место: Спортивный Комплекс "Фестивальный", Сущевский Вал, д. 56

С 11 – 00 до 19 – 00

20 марта 2017, 11:20
ПРЕСС-РЕЛИЗ
22 марта 2017
просмотры: 123

В Санкт-Петербурге пройдут "Недели Испании"

Два знаменитых исторических отеля предложат гостям специальное дегустационное меню

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
21 марта 2017
просмотры: 123

В Москве наградят почетной премией успешных женщин

Церемония вручения премии CHARMOUS обещает стать самым стильным светским событием весны

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
21 марта 2017
просмотры: 123

Школьники России по-честному оценят отечественных звезд

Дети по всей стране смогут выбрать своих кумиров

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
21 марта 2017
просмотры: 123

В Подмосковье завершились съемки полнометражного фильма "Герасим"

Фильм рассказывает о немом бездомном, который за свою особенность получил прозвище Герасим

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
20 марта 2017
просмотры: 123

Концерт группы "АукцЫон" состоится в Москве

Прозвучат как новые, так и старые песни

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
17 марта 2017
просмотры: 123

В Сочи наградили лучшие компании

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
16 марта 2017
просмотры: 123

В Москве пройдет четвертый сезон Emporio Music Fest

Фестиваль откроет публике новые имена в российской музыке

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
16 марта 2017
просмотры: 123

Канал ТВ-3 установил рекорд

Так хорошо программы и сериалы канала давно не смотрели

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
16 марта 2017
просмотры: 123

Горан Брегович возвращается в Москву

Артист выступит с единственным концертом в клубе Yotaspace

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
16 марта 2017
просмотры: 123

В Москве пройдет XI Международная выставка "GLASS'N'FIRE EXPO 2017"

Это праздник для влюбленных в жизнь, красоту и искусство

567

загрузить ещё

Политика

На Украине назвали виновных в убийстве Вороненкова
Медведев удивил заявлением о своей болезни
Порошенко нашел "невероятный" след в убийстве Вороненкова
Украинскому депутату стыдно за решение по Самойловой

Шоу-бизнес

Бывший муж нянчит оставленных детей Максаковой
Участники "Дома-2" в шоке от новой ведущей Ольги Орловой
Друг о разборках в семье Максаковой: Это было отвратительно
Народ обрадовался отказу от "Евровидения"

Проишествия

В Сети показали убийство Вороненкова (видео)
Вороненкову угрожали перед смертью
Максаковой угрожает смертельная опасность
Эксперты предупреждали о показательном убийстве Вороненкова

Lifestyle

Москва открывает новый сезон в парках
Почему муж разрешил Доктору Лизе ездить на войну
Главные события Москвы с 24 по 30 марта
Путин оценил игру актеров Малого театра (видео)
Общество

Дыра на Солнце вызвала необычную магнитную бурю

По прогнозам ученых, в скором времени это явление повторится
Шоу-бизнес

Народ обрадовался отказу от "Евровидения"

В Сети активно обсуждают сложившуюся ситуацию
Шоу-бизнес

Друг о разборках в семье Максаковой: Это было отвратительно

Стас Садальский оправдал приятельницу за жестокие слова
Lifestyle

Заслуженный артист Жигалов госпитализирован в Москве

Актер пожаловался врачам на острую боль в области сердца

Гороскоп

Новая женщина в жизни Разина
У Юлии Самойловой появится покровитель
Астрологический прогноз с 20 по 26 марта 2017 года
Горбачевым и его женой руководили извне

Фоторепортажи

Закулисье Недели моды в Москве
Как жил Денис Вороненков
Пышнотелые модели прошлись без юбок по центру столицы
Звезды фигурного катания отметили юбилей в Москве

Спорт

Когда Аделина Сотникова вернется в спорт
Моуринью опозорился с подарком Бердыеву
У боксера случился сердечный приступ после боя (видео)
Белка-диверсантка напала на лыжницу в Норвегии (видео)

Регионы

Девушка разбилась насмерть во время онлайн-трансляции в соцсети (видео)
Подмосковный "Отелло" сжег лицо своей девушке
В Дагестане объявили охоту на целовавшихся в баре мужчин
Кабаеву и Шарапову пригласили на завтрак в Ялту
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru