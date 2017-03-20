Концерт группы "АукцЫон" состоится в Москве

В пятницу 31 марта группа "АукцЫон" даст очередной концерт в стенах Yotaspace. Для поклонников коллектива прозвучат как новые, так и старые песни.

Победная серия памятных дат и прочих праздников, увлекшая в последние годы великую русскую группу "АукцЫон", завершилась самым триумфальным образом. Отметив в стенах Yotaspace четвертьвековой юбилей "Как я стал предателем", 20-летие "Птицы" и нарядные переиздания этих и других великих русских альбомов, группа выпустила первую за пять лет новую пластинку "На солнце".

Концертная премьера группы прогремела прошлым летом в Yotaspace, где "АукцЫону" рады всегда. На очередном шоу коллектива, ни один концерт которой не бывает похож на предыдущий, прозвучат как новые, так и старые песни, а к юбилеям "АукцЫон", возможно, вернется через год, когда 35 лет исполнится первому в ее истории шоу – "вступительному концерту" в Ленинградский рок-клуб.

Начало в 20:00.

Вход: 1200 рублей.

VIP: 2500-6000 руб.