Женщина с магическим голосом даст единственный концерт в Москве

Необыкновенная женщина с волшебным голосом и необычной судьбой – так отзываются о Перукуа ее поклонники и коллеги-музыканты по всему миру. Перукуа родилась и выросла в музыкальной семье, получила великолепное джазовое образование, построила головокружительную карьеру певицы в Сиднее, а затем – начала творить совсем иную музыку. Изучая древние практики и погружаясь в этнокультуру, она стала создавать глубокие и чувственные композиции глубокие.

В ее музыке гармонично сплелись элементы соула, индийские и ближневосточные мотивы, мелодии коренных американских индейцев, биты электронной музыки. И, конечно, восхитительный вокал – очень женственный и полный особенной силы. За него Перукуа нередко зовут Голосом Матери Земли и Голосом Сокровенной Женственности.



Перукуа записала 8 альбомов (два из них – для практики), провела 15 международных концертных туров и создала особый метод работы с голосом – "Вокальная йога". Каждое шоу Перукуа – это настоящее магическое действо, преображающее зрителей. Волшебный звук ее шоу стирает границы между сценой и зрительным залом.

Программа, с которой она выступит в ноябре, носит название "Вдыхая Любовь". Этим чувством пронизана каждая композиция, созданная Перукуа. "Любовь – мой главный путеводитель. Из этого состояния родилась и эта концертная программа. Наше совместное погружение, слияние,

наполнение вечным чувством. С каждой песней музыка зовет нас домой. Когда мурашки бегут по коже, наша душа пробуждается. Когда течет слеза, в нас просыпается ощущение жизни. Когда мы улыбаемся, наше сердце расцветает. Это чувственный вечер соединения с жизнью и любовью,

который я приглашаю вас разделить со мной", – рассказывает Перукуа.

В записи композиции для шоу участвовали мировые звезды трехкратный обладатель Грэмми Том Вэсинджер, музыкант-легенда Дейв Эдггар, самый стильный аранжировщик Австралии Бенджамин Ласт, великолепная Хэзер Холли из Лос-Анджелеса. Творчество этих музыкантов вам наверняка знакомо: они приложили руку к созданию альбомов Джоан Шэнандоа, Эми Уафнхаус, Бейонсе, Coldplay, Кристины Агилеры и др.

В самом шоу примет участие струнный оркестр "Большой романтик" – это коллектив из 22-х ведущих артистов под управлением Владимира Спивакова, Юрия Башмета, Марка Горенштейна, Владимира Федосеева, Александра Рудина. Это делает музыку Перукуа еще более объемной и необычной. У вас будет два часа на то, чтобы убедиться в этом лично – такова продолжительность концерта, который пройдет на сцене Крокус Сити Холла 15 ноября.

Вот что говорят о творчестве коллеги и поклонники певицы:

"Ее голос глубокий и сильный, словно идущий из недр земли, проникает в самое сердце, заполняет все существо" Ольга Казак, редактор журнала Yoga Journal Russia.

"Я в большом восторге от нее и ее энергетики, от ее голоса! Женственнее и глубже я ничего не слышала!" Сати Казанова, певица.

"Чистые настоящие эмоции! Пробужденная женщина помогает пробудиться всем нам через свою музыку и свой потрясающий голос" Крейг Прюс, музыкант, композитор ("Гарри Поттер и Философский камень", "Sacred Chants of Buddha") .

15 ноября, Крокус Сити Холл. Начало в 20.00.

