Главное в мире IT обсудят в Москве в ноябре
В рамках RIW традиционно пройдут множество секций, посвященных самым разным темам: от цифровой экономики до PR и маркетинга.
Хедлайнеры форума – традиционно представители органов государственной власти (Минкомсвязь, Роскомнадзор, Государственная Дума), топ-менеджеры крупнейших ИТ-компаний (Яндекс, Google, Mail.ru Group, Лаборатория Касперского), представители крупнейших медиахолднигов и многие другие.
Еще одна ключевая особенность RIW (помимо именитых спикеров) – это, конечно же, инсайды и эксклюзивы. В этом году участники RIW гарантировано станут первыми, кто узнает самые подробные данные исследований “Цифровая экономика” и “Мобильная экономика Рунета” – к данным этих исследований впоследствии отсылаются не только представители бизнеса, но и самые высокопоставленные государственные чиновники.
Пресс-центр RIW – мекка для компаний-лидеров индустрии. Именно в дни RIW проходят презентации новейших ИТ-продуктов и решений, подписываются соглашения о сотрудничестве, меморандумы, делаются громкие (иногда скандальные) заявления.
Выставка Internet EXPO, традиционно являющаяся частью Russian Internet Week по праву считается одной из самых масштабных в Рунете – экспоненты займут огромное пространство внутри Павильона №1 и на протяжении 3 дней будут демонстрировать свои лучшие продукты и услуги.
RIW – это площадка не только для профессионалов и гигантов рынка, но и отличный старт для студентов, стартаперов, молодых специалистов. Ориентированная на разные уровни профессиональной подготовки программа форума позволит каждому найти подходящую секцию и нужный контент. Собственные и партнерские мероприятия RIW позволят начинающим бизнесменам заявить о себе, найти инвесторов, завести необходимые знакомства.
RIW – это реальная возможность окунуться в мир ИТ уже сегодня. RIW -– это уникальный шанс узнать самые свежие цифры и факты первым из первых уст. RIW - это лучшее место для профессионального развития и старта карьеры.
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