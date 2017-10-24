Главное в мире IT обсудят в Москве в ноябре

1, 2 и 3 ноября пройдут в Москве под флагом ИТ-технологий. Именно в эти дни в Экспоцентре на Красной Пресне пройдет главное осеннее мероприятие отрасли высоких технологий – Russian Internet Week 2017.

В рамках RIW традиционно пройдут множество секций, посвященных самым разным темам: от цифровой экономики до PR и маркетинга.

Хедлайнеры форума – традиционно представители органов государственной власти (Минкомсвязь, Роскомнадзор, Государственная Дума), топ-менеджеры крупнейших ИТ-компаний (Яндекс, Google, Mail.ru Group, Лаборатория Касперского), представители крупнейших медиахолднигов и многие другие.

Еще одна ключевая особенность RIW (помимо именитых спикеров) – это, конечно же, инсайды и эксклюзивы. В этом году участники RIW гарантировано станут первыми, кто узнает самые подробные данные исследований “Цифровая экономика” и “Мобильная экономика Рунета” – к данным этих исследований впоследствии отсылаются не только представители бизнеса, но и самые высокопоставленные государственные чиновники.

Пресс-центр RIW – мекка для компаний-лидеров индустрии. Именно в дни RIW проходят презентации новейших ИТ-продуктов и решений, подписываются соглашения о сотрудничестве, меморандумы, делаются громкие (иногда скандальные) заявления.

Выставка Internet EXPO, традиционно являющаяся частью Russian Internet Week по праву считается одной из самых масштабных в Рунете – экспоненты займут огромное пространство внутри Павильона №1 и на протяжении 3 дней будут демонстрировать свои лучшие продукты и услуги.

RIW – это площадка не только для профессионалов и гигантов рынка, но и отличный старт для студентов, стартаперов, молодых специалистов. Ориентированная на разные уровни профессиональной подготовки программа форума позволит каждому найти подходящую секцию и нужный контент. Собственные и партнерские мероприятия RIW позволят начинающим бизнесменам заявить о себе, найти инвесторов, завести необходимые знакомства.

RIW – это реальная возможность окунуться в мир ИТ уже сегодня. RIW -– это уникальный шанс узнать самые свежие цифры и факты первым из первых уст. RIW - это лучшее место для профессионального развития и старта карьеры.