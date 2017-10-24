В Москве впервые показали "Гарри Поттера" с симфоническим оркестром

В календаре поклонников саги о Гарри Поттере этот день был отмечен заранее. В Москве впервые показали первый фильм о юном волшебнике в сопровождении симфонического оркестра.

Мировой тур "Гарри Поттер: Серия киноконцертов" стартовал в начале 2016 года и только сейчас приехал в Россию. Первыми представление смогли увидеть зрители в субботу в Санкт-Петербурге, а на следующий день шоу привезли в Москву.

Подготовка к показу заняла более двадцати часов. Специально для трансляции фильма на сцене Crocus City Hall разместили 12-метровый экран, а остальное пространство занял Балтийский симфонический оркестр, состоящий из 94 музыкантов.

Среди поклонников произведений Дж.К. Роулинг оказалось немало знаменитостей. На премьеру в столице пришли Эвелина Бледанс, Ирина Безрукова, Диана Арбенина, Станислав Дужников, Ольга Кокорекина, Владимир Левкин, Анна Бачалова, Татьяна Ткачук (группа "Моя Мишель"), Анна Хохлова (группа "Дискотека Авария"), Катя Жужа. Оказалось, что большинство звёздных родителей на премьеру привели их дети.

"У нас весь день прошёл в подготовке к сегодняшнему вечеру, – рассказала Диана Арбенина. – Марта ещё два месяца назад сказала, что мы обязательно пойдём сюда".

А Устинья, дочь актёра Станислава Дужникова, осталась в восторге от саундтрека фильма. "Были вместе на "Гарри Поттер и философский камень" на английском с русскими субтитрами. И что самое важное – в сопровождении симфонического оркестра. Опишу все одним словом – гениально!", – поделилась девочка со своими подписчиками в инстаграмме.

Согласны с Устиньей и взрослые зрители. "Сходили сегодня с друзьями на Гарри Поттера в сопровождении Балтийского оркестра. Получили огромное удовольствие! Посмеялись, пообщались как нормальные люди в выходной день", – написала Ирина Безрукова.

За дирижёрским пультом в этот вечер был маэстро Джон Есенски. Джон – автор саундтреков, удостоенных призов Каннского кинофестиваля и других международных кинопремий, уже участвовал в симфонических показах "Гладиатора" и "Star Trek: Ultimate Voyage 50th Anniversary Concert Tour". Есенски – один из пяти дирижеров, утверждённых киностудией Warner Brothers для мирового тура кинопоказов о Гарри Поттере.