Богемную жизнь мировых знаменитостей выставляют напоказ
Объектами фотоохоты Джеппетти становились Одри Хепберн и Анита Экберг, Грейс Келли и Софи Лорен, Элизабет Тейлор и Ричард Бертон. Последнюю парочку папарацци снял целующейся на яхте, что привело к бракоразводным процессам в обеих семьях. Бертон пытался выкупить фото у Джеппетти, но тот предпочел продать его в Times за рекордную для того времени сумму.
Сейчас многие негативы легендарного фоторепортера хранятся в музеях и не покидают Италии. Мировое турне 50 самых ярких работ Марчелло Джеппетти стало возможным благодаря поддержке издания Legal.Report и юридического бюро TM Defence.
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