Богемную жизнь мировых знаменитостей выставляют напоказ

Уникальная возможность окунуться в атмосферу "Сладкой жизни" Федерико Феллини появилась у москвичей. 3-4 ноября в Музее имени Щусева широкой публике впервые будет представлена коллекция фотографий знаменитого папарацци ХХ века Марчелло Джеппетти, снимавшего богемную жизнь мировых знаменитостей.

Объектами фотоохоты Джеппетти становились Одри Хепберн и Анита Экберг, Грейс Келли и Софи Лорен, Элизабет Тейлор и Ричард Бертон. Последнюю парочку папарацци снял целующейся на яхте, что привело к бракоразводным процессам в обеих семьях. Бертон пытался выкупить фото у Джеппетти, но тот предпочел продать его в Times за рекордную для того времени сумму.

Сейчас многие негативы легендарного фоторепортера хранятся в музеях и не покидают Италии. Мировое турне 50 самых ярких работ Марчелло Джеппетти стало возможным благодаря поддержке издания Legal.Report и юридического бюро TM Defence.