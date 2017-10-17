Иван Дорн и Ёлка бьются за "Лучшего исполнителя"
Чтобы поддержать номинантов и голосование, команда MTV Россия и гости телеканала зажгли под живые выступления Ёлки и Ивана Дорна на вечеринке в PM Loft. На закрытом концерте-съемке Ёлка представила специальную программу и исполнила всеми любимые хиты. Иван Дорн презентовал свой англоязычный альбом Open The Dorn.
Певица Ёлка поделилась своими эмоциями о номинации на премию MTV EMA 2017: "Приятно осознавать, что усердие всей моей бесценной команды, наше стремление дарить радость при помощи музыки, при помощи песен, наши эксперименты – все это имеет отклик и нужно такому количеству людей. Всегда приятно, когда тебя так высоко ценят. Эта номинация в очередной раз подсказывает, что мы на верном пути, потому что этот путь – только наш. Благодарим культовый телеканал, невероятное количество слушающих и слышащих и всех номинантов за их творчество и профессионализм! И пусть победит Мир!"
Прокомментировал номинацию также и Иван Дорн: "Спасибо каналу за поддержку меня и моей музыки. У нас с MTVособенная любовь".
MTV EMA 2017 будет транслироваться по всему миру в воскресенье, 12 ноября, в 23:00 по московскому времени из Wembley Stadium в Лондоне. Это одно из крупнейших международных музыкальных событий, отмечающих самых популярных исполнителей со всего мира.
Отбор участниц осуществлялся путем интернет-голосования
Анастасию Спиридонову называют русской Тиной Тернер
Актрисе пришлось перебороть свой страх
В программе XVI Фестиваля музыка Индии и России
Награды были присуждены лучшим разработкам, товарам и услугам
Певец побывал с гастролями в 41 стране мира
Зрители смогут погрузиться в чарующий мир симфонической музыки во время просмотра
Второй этап Международного фестиваля-конкурса пройдет в Москве и области
Протяженность построенных сетей составила 17 километров
Показ коллекции эпатажного проекта пройдет на главном подиуме страны в 12-й раз
Повеселевшая певица пошла набивать живот
Оказалось, что роль мальчика для битья – весьма прибыльная работа
Представитель супруги уверяет, что та ничего не знает
Артистка считает это вершиной карьеры