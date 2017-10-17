Иван Дорн и Ёлка бьются за "Лучшего исполнителя"

4 октября началось голосование за номинантов в категории "Лучший исполнитель" по версии MTV EMA 2017. За награду в этой категории борются Иван Дорн, Елена Темникова, Хаски, Ёлка и группа "Грибы".

Чтобы поддержать номинантов и голосование, команда MTV Россия и гости телеканала зажгли под живые выступления Ёлки и Ивана Дорна на вечеринке в PM Loft. На закрытом концерте-съемке Ёлка представила специальную программу и исполнила всеми любимые хиты. Иван Дорн презентовал свой англоязычный альбом Open The Dorn.

Певица Ёлка поделилась своими эмоциями о номинации на премию MTV EMA 2017: "Приятно осознавать, что усердие всей моей бесценной команды, наше стремление дарить радость при помощи музыки, при помощи песен, наши эксперименты – все это имеет отклик и нужно такому количеству людей. Всегда приятно, когда тебя так высоко ценят. Эта номинация в очередной раз подсказывает, что мы на верном пути, потому что этот путь – только наш. Благодарим культовый телеканал, невероятное количество слушающих и слышащих и всех номинантов за их творчество и профессионализм! И пусть победит Мир!"

Прокомментировал номинацию также и Иван Дорн: "Спасибо каналу за поддержку меня и моей музыки. У нас с MTVособенная любовь".

MTV EMA 2017 будет транслироваться по всему миру в воскресенье, 12 ноября, в 23:00 по московскому времени из Wembley Stadium в Лондоне. Это одно из крупнейших международных музыкальных событий, отмечающих самых популярных исполнителей со всего мира.