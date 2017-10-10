Провокаторы CONTRFASHION возвращаются на подиум Mercedes-Benz Fashion Week Russia
В грядущем сезоне Spring-Summer/2018 публике представят три новых имени авангардной моды, три экстравагантных коллекции, три уникальных fashion-видения.
Манифест бренда Nata Gamurar "Я личность – со мной есть, о чем поговорить!" откроет коллекция в традициях супрематизма Казимира Малевича. Дух дикой природы и волнующая эстетика гор, вдохновившие семейный дуэт светских художников Tata-Polina & Dima Kamma, найдут воплощение в лаконичном и брутальном творении "As a Mountain". А антиутопический "дивный новый мир" моды будущего раскроет в своей интерпретации "Future Performance" дизайнер Valeria Delski.
CONTRFASHION (Contradiction Fashion) – это независимый проект авангардной моды, ежегодно создающий самые эксцентричные и провокационные показы в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Здесь нет идеалов, эталонов и образцов - модельеры, которые отбираются для участия, создают свой уникальный стиль с неординарным кроем, шокирующими образами, нестандартными пропорциями и сочетаниями. Каждая модель – это арт-объект с зашифрованным посланием. Наша общая задача – показать рождающуюся в противоречии творческих поисков моду, поразить неподготовленные умы окружающих и пробудить стремление к индивидуальному стилю.
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