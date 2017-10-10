Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в Орехово-Зуевском районе

Строительство газопровода позволит обеспечить газом более 200 местных жителей. "До конца года в городском Орехово-Зуевском районе мы планируем построить газопроводы еще в восьми населенных пунктах: поселке Мисцево, селе Хотеичи, деревнях Соболево, Петрушино, Мисцево, Запутное, Старое Титово и Понарино. Таким образом будут созданы условия для газификации в общей сложности более 4 тысяч местных жителей", – рассказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.
Об объектах программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года", намеченных к сдаче в эксплуатацию, можно узнать в разделе "Карта газификации Московской области" на сайте www.mosoblgaz.ru.
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