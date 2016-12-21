"Золотая Балка" подаст в суд на "Роскачество" за сведения о низком качестве вина

Крымский производитель игристых и тихих вин "Агрофирма "Золотая Балка" подаст иск в Арбитражный суд Москвы к некоммерческой организации "Роскачество", распространившей результаты исследования о низком качестве производимых предприятием игристых вин.

Об этом сообщила генеральный директор компании "Золотая Балка " Елена Костенко. По ее словам, "Роскачество" 6 декабря 2016 года распространило пресс-релиз, в котором продукция компании "Золотая Балка" была названа "нарушителем ГОСТ" из-за низкого качества виноматериала, используемого в производстве игристых вин.



После того, как информация получила распространение в СМИ, на сайте "Роскачества" появились протоколы испытаний продукции "Золотой Балки". Лишь в одном из них содержалась информация о низкой концентрации приведенного экстракта в размере 9,3 плюс-минус 0,7 г/дм3. Все остальные протоколы подтверждают высокое качество товара с маркой "Золотая Балка", рассказала Костенко.

Для испытаний были приобретены восемь бутылок-"соседей" одной партии разлива, укупоренных в течение двух-трех минут. "Не может быть такого, что в одном протоколе вкус одного и того же вина из одной партии указан как тонкий аромат, полный и гармоничный, а в другом он же – грубый и негармоничный. Мы со всей уверенностью утверждаем, что единственный протокол, на основе которого был сделан вывод о некачественности нашего продукта, стал следствием или грубой ошибки, или подмены образца", – добавила она.

По словам директора "Золотой Балки", после распространения релиза "Роскачества" агрофирма отправила образцы таких же бутылок той же партии на независимую экспертизу во ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности и ФБУ Ростест-Москва. Испытания показали, что в вине той же марки массовая концентрация приведенного экстракта составляет 16,5-16,7 г/дм3, и игристое полусладкое соответствует всем нормам ГОСТ.

Костенко считает, что сведения, распространенные "Роскачеством" на основе проведенных исследований, недостоверными, порочащими деловую репутацию компании. "Золотая Балка" является одним из немногих в России предприятий, которые осуществляют полный цикл производства вина – от выращивания виноградников на собственных землях до производства готовой продукции. Мы намерены заставить Роскачество признать ошибку и опровергнуть недостоверную, очерняющую нас информацию", – сказала передает "Интерфакс" слова Костенко.

Сегодня, пояснила она, компания направила в Роскачество претензию с требованием опровергнуть недостоверную информацию. Если в течение предусмотренных законом 30 дней претензия виноделов не будет удовлетворена, компания подаст на Роскачество в суд. Президент Независимого винного клуба Владимир Цапелик предположил, что цифра 9,3 г/дм3, обозначающая массовую концентрацию в вине приведенного экстракта, была указана ошибочно.