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Московская область первой в России запустила онлайн-сервис, предоставляющий полную информацию о недвижимости

Московская область первой в России запустила онлайн-сервис, предоставляющий полную информацию о недвижимости
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Министерство имущественных отношений Подмосковья объявило о запуске комплексных цифровых сервисов для арбитражных управляющих. Теперь все необходимые сведения о должниках, их имуществе и имущественных отношениях можно запросить бесплатно через одно онлайн-заявление как на региональном, так и на муниципальном уровнях.

Эта возможность стала уникальной для России, сроки предоставления информации минимальны — всего 7 рабочих дней, заявила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

«Московская область стала первым и единственным субъектом в стране, где появилась возможность у арбитражных управляющих получать по запросу необходимые сведения о должниках, их имуществе и имущественных отношениях онлайн», – прокомментировала Адигамова.

Новая услуга охватывает временных, внешних, конкурсных, административных и финансовых арбитражных управляющих, заключила Адигамова.

Отмечается, что при наличии арендных отношений на имущество или земельные участки, находящиеся в муниципальной или региональной собственности, или их отсутствии, арбитражным управляющим автоматически направляются уведомления о наличии или отсутствии сведений об арендных отношениях должника с Минимуществом или органами местного самоуправления.

Результаты услуги заявитель может получить онлайн через личный кабинет в РПГУ, что значительно упрощает процесс запроса государственной услуги для всех пользователей.

Для запроса сведений у арбитражных управляющих необходимо подать заявление и предоставить подтверждающий личность документ и судебный акт об утверждении арбитражного управляющего.

25 сентября 2023, 15:40
Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

В Мытищах проходит VIII фестиваль национальных культур "Подмосковье – территория дружбы"

В Мытищах проходит VIII фестиваль национальных культур "Подмосковье – территория дружбы"
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Воробьев и Собянин анонсировали создание парка на границе Московской области и Москвы

Воробьев и Собянин анонсировали создание парка на границе Московской области и Москвы
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Андрей Воробьёв: в Московской области застраховали всех работников скорой помощи
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Андрей Воробьев открыл образовательный кластер в Подмосковье на базе технолицея им. В.И. Долгих

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Андрей Воробьев: более 260 тысяч юных жителей Подмосковья провели лето в оздоровительных лагерях

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