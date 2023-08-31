Андрей Воробьев: более 260 тысяч юных жителей Подмосковья провели лето в оздоровительных лагерях

Как отмечается, летний отдых для детей стал приоритетом для местных властей. По словам губернатора, более 100 тысяч детей отдохнули загородных лагерях, еще одна тысяча детей провела время в школьных лагерях, а порядка пяти тысяч детей отправились на побережье Черного моря.

Немаловажной инициативой стала поддержка нуждающихся семей. Более 25 тысяч детей из таких семей получили льготные путевки, рассказал Воробьев.

«Этим летом отдохнуло свыше 260 тыс. детей. Там [в оздоровительных лагерях] было предусмотрено все, чтобы ребята могли отвлечься, насладиться детством и летом – 5-разовое питание, игры на свежем воздухе, турпоходы, посещения бассейна и боулинга, встречи со знаменитостями, вечерние посиделки у костра», – также добавил губернатор.

Дети участников СВО отправились в лагерь «Литвиново», где для них были организованы разнообразные мероприятия, включая показы фильмов, дискотеки, спектакли, и спортивные занятия, такие как плавание, бильярд и теннис.

Всего в Московской области в этом летнем сезоне действовало 111 детских оздоровительных лагерей. Самое большое количество лагерей располагалось в городах Пушкин, Истре, Коломне и Рузе – всего 49 лагерей с разнообразными программами от творческих и спортивных до музыкальных и палаточных.

Кроме того, около тысячи детей провели время в лагерях, оборудованных в подмосковных школах, где для них проводили мастер-классы, экскурсии, спортивные мероприятия и занятия с учителями.

Закрывшиеся пункты временного размещения также принимали детей из региона, предоставляя им возможность активного отдыха и интересных занятий.

Помимо этого, четыре лагеря на Кубани – «Премьера», «Электрон», «Родник» в Анапе и «Золотой колос» в Туапсе – приняли детей из Московской области.

Информация о всех лагерях и программах детского летнего отдыха доступна на специальном портале «Детские лагеря в Подмосковье», который помогает родителям выбрать наилучшее место для летнего отдыха детей.