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Четверг 31 августа

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Андрей Воробьев: более 260 тысяч юных жителей Подмосковья провели лето в оздоровительных лагерях

Андрей Воробьев: более 260 тысяч юных жителей Подмосковья провели лето в оздоровительных лагерях
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Как отмечается, летний отдых для детей стал приоритетом для местных властей. По словам губернатора, более 100 тысяч детей отдохнули загородных лагерях, еще одна тысяча детей провела время в школьных лагерях, а порядка пяти тысяч детей отправились на побережье Черного моря.

Немаловажной инициативой стала поддержка нуждающихся семей. Более 25 тысяч детей из таких семей получили льготные путевки, рассказал Воробьев.

«Этим летом отдохнуло свыше 260 тыс. детей. Там [в оздоровительных лагерях] было предусмотрено все, чтобы ребята могли отвлечься, насладиться детством и летом – 5-разовое питание, игры на свежем воздухе, турпоходы, посещения бассейна и боулинга, встречи со знаменитостями, вечерние посиделки у костра», – также добавил губернатор.

Дети участников СВО отправились в лагерь «Литвиново», где для них были организованы разнообразные мероприятия, включая показы фильмов, дискотеки, спектакли, и спортивные занятия, такие как плавание, бильярд и теннис.

Летняя оздоровительная кампания в Подмосковье. Фото: пресс-служба правительства МО

Всего в Московской области в этом летнем сезоне действовало 111 детских оздоровительных лагерей. Самое большое количество лагерей располагалось в городах Пушкин, Истре, Коломне и Рузе – всего 49 лагерей с разнообразными программами от творческих и спортивных до музыкальных и палаточных.

Кроме того, около тысячи детей провели время в лагерях, оборудованных в подмосковных школах, где для них проводили мастер-классы, экскурсии, спортивные мероприятия и занятия с учителями.

Закрывшиеся пункты временного размещения также принимали детей из региона, предоставляя им возможность активного отдыха и интересных занятий.

Помимо этого, четыре лагеря на Кубани – «Премьера», «Электрон», «Родник» в Анапе и «Золотой колос» в Туапсе – приняли детей из Московской области.

Информация о всех лагерях и программах детского летнего отдыха доступна на специальном портале «Детские лагеря в Подмосковье», который помогает родителям выбрать наилучшее место для летнего отдыха детей.

31 августа 2023, 18:50
Летняя оздоровительная кампания в Подмосковье. Фото: пресс-служба правительства МО

Михаил Мишустин и Андрей Воробьев дали старт работы обновленной подстанции "Пахра" в Домодедове

Михаил Мишустин и Андрей Воробьев дали старт работы обновленной подстанции "Пахра" в Домодедове
В Домодедове после реконструкции открыли подстанцию "Пахра", способную обеспечить надежное электроснабжение более чем 1,4 миллионов жителей Подмосковья. Этот проект стал одним из самых масштабных в России за последние пять лет в области реконструкции электросетевых объектов – общие инвестиции превысили 17 миллиардов рублей, а мощность объекта увеличилась более чем вдвое. На торжественной церемонии открытия присутствовали председатель правительства РФ Михаил Мишустин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, зампредседателя правительства Александр Новак, полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щёголев и генеральный директор «Россети» Андрей Рюмин.

За прошедшую неделю парки Подмосковья поставили рекорд по посещаемости

За прошедшую неделю парки Подмосковья поставили рекорд по посещаемости
За период с 21 по 27 августа парки и лесопарки Московской области посетило около 1,8 миллиона человек, следует из данных Министерства благоустройства региона. Создание комфортных условий для отдыха является приоритетной задачей властей, заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Андрей Воробьев: Подмосковные пенсионеры будут получать новые ежемесячные доплаты

Андрей Воробьев: Подмосковные пенсионеры будут получать новые ежемесячные доплаты
С 25 августа пенсионеры Московской области начнут получать дополнительную социальную поддержку. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, отметив, что эта мера была объявлена им в ходе ежегодного обращения в июне. Пенсионеры Подмосковья будут получать доплаты на счета автоматически.

Воробьёв доложил Путину о поддержке семей участников СВО подмосковными властями

Воробьёв доложил Путину о поддержке семей участников СВО подмосковными властями
На встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о мероприятиях по поддержке семей участников СВО. Воробьев отметил, что был организован отдых на море для 1600 детей из Донбасса и семей, связанных с участниками СВО, а еще 900 человек были направлены в подмосковный лагерь «Литвиново».

Андрей Воробьев: запущенный МЦД-3 повысит доступность транспорта для миллиона жителей Московской области

Андрей Воробьев: запущенный МЦД-3 повысит доступность транспорта для миллиона жителей Московской области
На третьем направлении Московских диаметров, состоящем из 41 станции, 21 станция находится в Московской области. Губернатор Воробьев подчеркнул, что регион значительно вложился в модернизацию 20 станций и прилегающих территорий в рамках подготовки к запуску этой линии. «Каждое открытие МЦД – это большое событие, потому что и качество поездки, и стоимость совершенно другие: 180 и 65 рублей – огромная разница.

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