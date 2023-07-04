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Андрей Воробьев: власти Подмосковья реагируют на все обращения жителей

Андрей Воробьев: власти Подмосковья реагируют на все обращения жителей
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В ходе встречи с заместителем начальника Управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций Алексеем Михеевым губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что этой сфере в регионе уделяется максимальное внимание. Ни одно обращение жителей не остается без внимания со стороны региональных властей.

"Мы с вами периодически встречаемся по чувствительным темам, по всему тому, что касается обращений граждан, жалоб, предложений. Президент уделяет этому большое внимание. Наша задача – учитывать все пожелания. Поэтому стараемся не пропускать ни одно обращение. Знаю, что проверка завершена, можно подвести итоги", – отметил Воробьев.

Алексей Михеев подчеркнул положительную динамику в обращениях граждан и выразил подмосковному правительству признательность за проделанную работу.

Московская область является одним из первых регионов в России, где был создан Центр управления, ответственный за обработку обращений жителей. Благодаря использованию современных цифровых технологий и различных коммуникационных каналов, таких как личная почта губернатора, портал правительства Московской области, социальные сети и портал "Добродел", каждое обращение рассматривается и направляется в работу.

Только за прошлый год в Московской области приняли свыше 2,2 миллиона обращений, которые находятся под постоянным контролем. Для эффективной работы к их обработке привлекаются волонтеры, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

В 2023 году в Московской области был успешно внедрен сервис "Бизнес", который специализируется на вопросах, связанных с предпринимательской деятельностью. Здесь представители бизнеса могут получить консультации и практическую помощь.

Особое внимание в процессе обработки обращений уделяется использованию искусственного интеллекта, который автоматически распознает тематику обращений по фотографиям и значительно сокращает время модерации. Более 10 проектов, связанных с применением искусственного интеллекта, реализуются в различных сферах Московской области, включая управление территориями, транспорт, медицину, безопасность, земельный и имущественный контроль, а также контроль питания в школах и социальных учреждениях.

Одним из ключевых вопросов, которому уделяется особое внимание, является решение проблем участников СВО и их близких. Каждое обращение рассматривается индивидуально. В этом процессе так же активно участвуют волонтеры.

В каждом городском округе Московской области созданы Центры поддержки участников СВО и их семей. Кроме этого, в Подмосковье в июне текущего года начал работу филиал фонда "Защитники Отечества".



4 июля 2023, 15:46
Губернатор провел рабочую встречу с заместителем начальника Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций Алексеем Михеевым. Фото: Антон Чернов

Андрей Воробьев: со следующего года Подмосковье переходит на новую схему техобслуживания газового оборудования

Андрей Воробьев: со следующего года Подмосковье переходит на новую схему техобслуживания газового оборудования
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Андрей Воробьев встретился со штабом общественной поддержки
В начале встречи Андрей Воробьев обозначил цель своей работы – продолжить обеспечивать позитивные перемены для всех жителей Московской области. «Сегодня здесь собрались уважаемые, вовлеченные во все важные процессы нашей страны и нашего Подмосковья люди.

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Об этом на конференции "Единой России" в подмосковном Красногорске заявил секретарь Генсовета Андрей Турчак. Действующий губернатор Московской области является компетентным, ответственным и эффективным лидером, проявившимся в решении проблем региона и заслужившим высокое доверие президента, также сообщил Турчак.

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