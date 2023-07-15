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Суббота 15 июля

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В Балашихе прошел первый региональный форум Комитета семей воинов Отечества Московской области

В Балашихе прошел первый региональный форум Комитета семей воинов Отечества Московской области
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Участие в форуме приняли руководители штабов КСВО из всех городских округов Подмосковья. На мероприятии обсуждались вопросы текущей работы организации, меры поддержки военнослужащих и их семей, а также представлены успешные практики, реализованные в муниципалитетах. Организацию форума поддержало министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что формирование регионального отделения КСВО в Подмосковье является важной задачей, которая направлена на объединение усилий всех сторон, помогающих военнослужащим и их семьям.

«В этом году мы начали формировать региональное отделение КСВО в Подмосковье. Мы встретились с руководителями, определили структуру организации и схему взаимодействия. Одна из главных задач Комитета в том, чтобы объединить общие усилия Центров поддержки участников СВО и их семей, волонтёрских движений, общественных деятелей, всех, кто помогает. И сегодня мы видим, как налажена эта координация. Ни одна семья, ни один их вопрос не остается без внимания», – заявила министр.

Идея создания Комитета семей воинов Отечества (КСВО) была поддержана президентом РФ во время общения с матерями участников спецоперации. Вскоре после этого было открыто отделение комитета в Московской области. Руководитель отделения Марина Мигунова отметила, что проведение регионального форума имеет большое значение для улучшения работы комитета в Подмосковье. На форуме подписано соглашение о сотрудничестве между подмосковным отделением КСВО и региональным филиалом фонда «Защитники Отечества», который занимается решением всех вопросов участников спецоперации и их семей.

Форум Комитета семей воинов Отечества. Фото: Ирина Зубарева

Руководитель подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова, в свою очередь, сообщила, что за время работы организации было более 300 посетителей и свыше 1000 обращений.

Фонд активно сотрудничает с Комитетом семей воинов Отечества, приглашая его членов для обмена опытом и решения вопросов. Самые частые запросы в фонде связаны с получением удостоверения ветерана боевых действий и поддержкой семей погибших. Для этого в фонде работают социальные координаторы, которые активно помогают семьям, рассказала Ермакова.

На форуме в Балашихе обсуждались вопросы медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения участников спецопераций и их семей, а также социального обслуживания и духовно-психологической поддержки.

Форум Комитета семей воинов Отечества. Фото: Ирина Зубарева

Президент фонда «Герои Отечества» и руководитель центра «Всех скорбящих Радость» Валерий Бурков отметил важность взаимодействия руководителей штабов региональных комитетов семей воинов Отечества с батюшками и психологами.

Руководители муниципальных отделений Комитета семей воинов Отечества, в свою очередь, поделились своим опытом работы, включая работу с детьми, сбор гуманитарной помощи, организацию отправок продуктов и медикаментов в госпитали.

На форуме также рассказывалось о практике взаимодействия с фондом «Защитники Отечества», военкоматом, социальными и пенсионными фондами для оказания помощи семьям погибших воинов и ветеранов.

15 июля 2023, 10:03
Форум Комитета семей воинов Отечества. Фото: Ирина Зубарева

Команда "Патриоты Подмосковья" впервые заняла призовое место на Всероссийской военно-спортивной игре "Победа"

Команда "Патриоты Подмосковья" впервые заняла призовое место на Всероссийской военно-спортивной игре "Победа"
В рамках торжественной церемонии, прошедшей в КВЦ "Патриот", были награждены победители и призеры общекомандного зачета Всероссийской военно-спортивной игры "Победа". Финальный этап соревнований собрал около тысячи молодых спортсменов из различных регионов России. За честь "Патриотов Подмосковья" выступали 10 юношей и девушек. Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе, приветствуя участников от лица губернатора Воробьева, выразила радость, что Всероссийская военно-спортивная игра «Победа» проходила на родной земле в Подмосковье.

Андрей Воробьев: в декабре в Можайске откроется новое здание спортшколы по дзюдо и самбо

Андрей Воробьев: в декабре в Можайске откроется новое здание спортшколы по дзюдо и самбо
В декабре в Можайске откроется новое здание спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо и самбо. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской Андрей Воробьёв проверил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и пообщался со спортсменами, которые с нетерпением ждут его открытия. Работы на объекте проводятся в рамках областной государственной программы.области. Андрей Воробьёв проверил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и пообщался со спортсменами, которые с нетерпением ждут его открытия.

Андрей Воробьев: власти Подмосковья реагируют на все обращения жителей

Андрей Воробьев: власти Подмосковья реагируют на все обращения жителей
В ходе встречи с заместителем начальника Управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций Алексеем Михеевым губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что этой сфере в регионе уделяется максимальное внимание. Ни одно обращение жителей не остается без внимания со стороны региональных властей. "Мы с вами периодически встречаемся по чувствительным темам, по всему тому, что касается обращений граждан, жалоб, предложений.

Андрей Воробьев: со следующего года Подмосковье переходит на новую схему техобслуживания газового оборудования

Андрей Воробьев: со следующего года Подмосковье переходит на новую схему техобслуживания газового оборудования
Техобслуживание газового оборудования для жителей Подмосковья будет более удобным и прозрачным, об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время совещания с членами правительства региона и главами округов. «Напомню, с 1 января 2024 года мы переходим на новую, унифицированную схему техобслуживания газового оборудования в МКД.

Андрей Воробьев встретился со штабом общественной поддержки

Андрей Воробьев встретился со штабом общественной поддержки
В начале встречи Андрей Воробьев обозначил цель своей работы – продолжить обеспечивать позитивные перемены для всех жителей Московской области. «Сегодня здесь собрались уважаемые, вовлеченные во все важные процессы нашей страны и нашего Подмосковья люди.

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