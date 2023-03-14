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Вторник 14 марта

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Андрей Воробьев вручил сертификат на 3-комнатную квартиру семье участника СВО из Подольска

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью Андрея, участника СВО из Подольска. На военной службе Андрей был ранен, получил множественные травмы, после чего был госпитализирован. Теперь он проходит постоперационное восстановление дома.

Андрей рассказал, что изначально хотел поехать на СВО в качестве добровольца – однако, получив в сентябре повестку, отправился в военкомат.

"Жена разделяет мою позицию. Мы считаем, что это необходимо сделать сейчас и лучше сделать нам – взрослым мужикам", – прокомментировал он.

Андрей и его жена Ольга воспитывают двух сыновей – девятилетнего Александра и Ивана, которому только исполнился год.

"Вы знаете, это такие эмоции. Не каждая молодая семья может себе позволить собственное жилье. И получить такой подарок – большое счастье для нас", – поделилась радостью Ольга.

Губернатор навестил семью участника СВО в Подольске. Фото: Константин Семенец

Последние несколько лет Андрей работал начальником отдела эксплуатации коммунальной инфраструктуры в "Окружном хозяйстве", мечтая о большой семье и собственной квартире.

"Вы – человек сильный, проявили большое мужество, показали отвагу в бою. Надеюсь, что ваша сила поможет справиться с последствиями ранения и поскорее реабилитироваться. Мы постарались решить ваш вопрос с жильем – вы сейчас живете в служебной квартире, нам удалось найти инвестора, который помог, спасибо главе – он тоже подключился к проблеме. Сегодня хотели бы вручить сертификат, и уже скоро со своей большой семьей вы сможете переехать в собственное жилье", – сказал Андрей Воробьев.

14 марта 2023, 18:23
Губернатор навестил семью участника СВО в Подольске. Фото: Константин Семенец

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