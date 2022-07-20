"Не приближаться": редкий краснокнижный зверек скачет на улице в Подмосковье

Парк "Раздолье" Одинцовского округа Московской области стал домом для интересной особи, передает "Радио 1". Там поселилась белка-летяга, внесенная в Красную книгу региона. Поставлена задача — уберечь милое животное и не препятствовать его комфортной жизни.
И хотя летяга обыкновенная скачет на свежем воздухе, трогать ее опасно — есть риск не удержаться и забрать такую красотку домой, что как минимум приведет к административному правонарушению. В Министерстве экологии и природопользования россиян попросили "не приближаться к этой редкой белке".