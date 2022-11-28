Под Челябинском ребенок скончался после катания на тюбинге

В Челябинской области после катания на тюбинге погиб ребенок. Об этом сообщили «Известия».
По данным телеканала "360", у девочки зафиксировали травму грудной клетки. Врачам не удалось спасти пострадавшую. Обстоятельства выясняются.
В Челябинской области после катания на тюбинге погиб ребенок. Об этом сообщили «Известия».
По данным телеканала "360", у девочки зафиксировали травму грудной клетки. Врачам не удалось спасти пострадавшую. Обстоятельства выясняются.
Предлагаются варианты ответа
Ну дела!
Ничего святого!
Певец решит вопрос