В Иркутске прикрыли крупную нарколабораторию

В Приангарье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию. В операции участвовали сотрудники ГУНК МВД России, оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков, следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области при силовой поддержке спецназа "Гром".
Как сообщает телеканал "360", лаборатория находилась в одном из гаражных боксов в Иркутске. Полицейские во время обысков обнаружили 15 стеклянных колб, средства химической защиты, около двух десятков канистр с прекурсорами, емкости с синтетическим наркотиком N-метилэфедроном общей массой более 11 килограммов, а также специальное оборудование.