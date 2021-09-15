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Хулиган прокатился на крыше поезда по Крымскому мосту

прочитано 155 раз

Хулиган прокатился на крыше поезда, который ехал через Крымский мост. Соответствующее видео появилось на просторах "Ютуба". Поступок блогера привлек внимание правоохранителей.

Личность злоумышленника уже установлена, передает РИА ФАН. По факту случившегося организована проверка.

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Автор: 15 сентября 2021, 12:00 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник

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