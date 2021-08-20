Гражданин Узбекистана пытался провезти в Россию килограммы запрещенного вещества

В Подмосковье сотрудники таможни задержали гражданина Узбекистана. По информации российских СМИ, мужчина пытался провезти на территорию России более десяти килограммов препарата для похудения.
По факту случившегося было открыто уголовное делопроизводство, сообщает издание "Вести Подмосковья". Обстоятельства случившегося выясняются.
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