В Крыму во время шторма затонул туристический катер

В Крыму произошел серьезный инцидент. По информации, которую распространяют журналисты, в Севастопольской бухте затонул туристический катер.
Причиной случившегося называют шторм, сообщает сайт VSE42.RU. Находившихся на борту граждан спасли. Обстоятельства случившегося выясняются.
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