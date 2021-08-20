Под Смоленском нашли живым пропавшего ребенка

Под Смоленском нашли пропавшего ребенка. Уточняется, что девочка жива.
Информация об этом официально подтверждена пресс-службой следственного управления СК по региону. Подробные данные о случившемся выяснятся, передает RT.
Под Смоленском нашли пропавшего ребенка. Уточняется, что девочка жива.
Информация об этом официально подтверждена пресс-службой следственного управления СК по региону. Подробные данные о случившемся выяснятся, передает RT.
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