В Петербурге 56-летний тренер надругался над малолетними подопечными

В Петербурге родители двух подростков заявили, что их дочери стали жертвами сексуального насилия со стороны 56-летнего тренера по вольной борьбе. 39-летней женщина обратилась в службу спасения и заявила, что ее 13-летняя дочь подверглась нездоровому интересу со стороны взрослого мужчины.
Как сообщает "Царьград", на территории ДОЛ "Луч" один из тренеров оказывал воспитанницам неоднозначные знаки внимания, а в ночь на 19 августа совершил в отношении них действия сексуального характера. Мужчину задержала полиция, обстоятельства инцидента выясняются.
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