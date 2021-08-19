Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Калмыкии

В Республике Калмыкия произошло ДТП с участием легковушки и грузовика. На объездном участке трассы Р-216 столкнулись КамАЗ и Nissan Almera.
Как сообщает RT, в результате аварии погибли пятеро, в том числе трое детей. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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