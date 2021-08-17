В Северной Осетии произошло массовое отравление детей

В Северной Осетии произошел серьезный инцидент. Пресса распространяет информацию о том, что в местном санатории отравились дети.
На данный момент речь идет о 12 пострадавших. По факту случившегося уже отрыли уголовное делопроизводство. Обстоятельства случившегося выясняются, передает "Общественная служба новостей".
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