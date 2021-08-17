В Мытищах охранники предприятия уснули во время ограбления

В подмосковных Мытищах было совершено ограбление компании по производству вентиляторов и кондиционеров. Курьез состоит в том, что охранники предприятия в тот момент уснули на рабочем месте.
Группа злоумышленников разбудила горе-сотрудников и связала их скотчем. Преступникам удалось похитить полтора миллиона рублей из сейфа и еще почти три миллиона из бухгалтерии. По факту случившего возбудили уголовное дело, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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