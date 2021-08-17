На территории завода в Кургане произошел пожар

В Кургане произошел серьезный инцидент. По информации прессы, на территории местного машиностроительного завода произошло возгорание.
Администрация объекта распорядилась эвакуировать находящихся там людей, сообщает URA.ru. О пострадавших данных не поступало.
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