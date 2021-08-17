Состояние певицы МакSим: подробности Уход Корчевникова Коронавирус в Москве Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Всех своих учениц опробовал": народ в шоке от любовных связей Кобзона
"Приходит новое поколение": Лукашенко рассказал о передаче власти
Проклятый ковид: поклонники рыдают после печальной новости о 73-летнем Шуфутинском
Появились данные об уходе тяжелобольного Корчевникова
партнеры
Вторник
17 августа
Лента новостей
15:39
Муж-итальянец превратил жизнь известной актрисы в кошмар: отобрал ребенка и выставил невменяемой
15:27
Заслуженный летчик-испытатель Толбоев назвал возможную причину крушения самолета под Москвой
15:23
"Заколдовали экстрасенсы": Марат Башаров бросил пить
15:19
Билан показал кадры со съемок нового "Голоса"
15:10
Стало известно о скандалах и ругани между измученной родами Арзамасовой и Авербухом
15:06
Снигирь рассказала об отношениях с молодым мужчиной: Мы очень разные
14:42
Возмущенный Виторган грубо схватил разошедшуюся Нинидзе
14:33
Политолог Шаповалов рассказал о "циничной" внешней политике США
14:26
43-летняя Климова в калошах устроила концерт на пне
14:11
"Тряпка": раскрыта тайная зависимость Омарова
14:06
Стало известно о монтаже видео с кадрами избиения сына Пьехи
14:05
За гранью: звезда "Игры престолов" 10 часов истязала коллегу на съемках сериала
14:00
Гениальный актер или баловень судьбы? Тест по ролям Никиты Михалкова
13:37
Военный эксперт Петров: США кинут Украину
13:35
Названы сроки прихода четвертой волны коронавируса в Россию
13:34
"Как мы ждали!": Николаев и Валерия представили миру плод своей любви
13:21
Приступы и страшные боли: что известно о последних годах жизни Абдулова
13:04
Узнавшая о беременности 40-летняя звезда "Анатомии страсти" закричала от шока
12:56
"Она вообще жива?": Солнцеву посоветовали влить свежую струю в отношения с престарелой женой
12:47
В массовом ДТП на Кубани погиб человек
12:29
Лукашенко бросил белорусов в Афганистане – экс-министр Латушко
12:28
В Московской области разбился самолет Ил-112В
12:19
Тренер из Подмосковья украл у своего подопечного 25 миллионов рублей
12:15
"Меня никто не бил": засветившая кровоподтек Мельникова начала оправдываться
12:10
"После лекции подозвал, достал конвертик": звезда "Счастливы вместе" об отношениях с Табаковым
12:08
Могила Глаголевой утонула в день памяти
12:00
В Новосибирске мужчина ограбил банк с пистолетом-зажигалкой
11:47
В России за сутки выявили 20 958 новых случаев коронавируса
11:34
"Жировая ловушка": 47-летняя Волкова наотрез отказалась от операции
11:31
"Мужик должен оставаться мужиком": бегающего в платье Милохина прилюдно приложили
11:29
"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян
11:15
"Миссия выполнена": Байден не жалеет о выводе войск из Афганистана
11:11
"Отстань от маленькой богини!": измученная дочь шантажирует упертую Анисину уходом из дома
10:57
"Будет долбить его зонтиком": молодому рэперу предложили присмотреться к Долиной
10:48
Анна Хилькевич сообщила о серьезной проблеме: Меня выбили
10:35
Получающая зарплату в "Ленкоме" Поргина разнесла театр: Этого мало
10:17
"Мы в реанимации, в красной зоне": Стоянов сделал тревожное заявление
10:14
Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летнего ребенка
10:07
Куда сходить в Москве: афиша с 22 по 31 августа
09:45
Появившаяся в обтягивающих брюках Пугачева произвела фурор: Была не одна
09:38
Устали ухаживать: могилу сгоревшего от рака Золотухина закатали в камень
08:51
Кадыров о событиях в Афганистане: Америка придумала аферу против мусульман
08:45
Галкин в тайне от Пугачевой пускает слюни на красавицу Ротару
08:45
"Грязный и дешевый пиар!": Беретта врезала МакSим за вранье о смертельной болезни и коме
08:42
"Я в этой семье изгой": сделавшая аборт Шукшина так и не смогла наладить отношения с матерью
08:22
Бедная Валечка: утонувшую через год могилу Легкоступовой обнаружили не сразу
06:45
Рапунцель оправдалась после слухов о желании сменить дочерям крестную
04:37
К чему снится путешествие
02:18
Грудь напоказ: Елена Летучая разделась ради мужа
00:14
"Зря старается": прощающей измены Решетовой дали под дых
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Больная женщина": раскрыто реальное положение дел в браке Пугачевой и Галкина
"Кол в задний проход": народ пришел в ужас от грязных тайн Пугачевой
Появившаяся в обтягивающих брюках Пугачева произвела фурор: Была не одна
Кушанашвили: Кабаева поставила Утяшеву на колени
"Грязный и дешевый пиар!": Беретта врезала МакSим за вранье о смертельной болезни и коме
Макеева завила о попытках забеременеть с помощью "маргинального" метода
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Регионы

Заслуженный летчик-испытатель Толбоев назвал возможную причину крушения самолета под Москвой

прочитано 95 раз

Заслуженный летчик-испытатель Магомед Толбоев высказался насчет трагедии, которую на протяжении дня обсуждает российская общественность. Эксперт назвал обстоятельства, которые могли поспособствовать крушению самолета ИЛ-112В в Московской области.

По мнению Толбоева, воздушное судно, вероятно, не прошло необходимый комплекс испытаний. При таких условиях использовать самолет было преждевременно, подчеркнул он. ИЛ-112В потерпел крушение в Подмосковье 17 августа, напоминает РИА ФАН.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 17 августа 2021, 15:27 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Грязный и дешевый пиар!": Беретта врезала МакSим за вранье о смертельной болезни и коме

У людей ничего святого не осталось
Шоу-бизнес

Могила Глаголевой утонула в день памяти

Появились кадры
Шоу-бизнес

"Отстань от маленькой богини!": измученная дочь шантажирует упертую Анисину уходом из дома

Джигурда о семейной драме
Шоу-бизнес

Появившаяся в обтягивающих брюках Пугачева произвела фурор: Была не одна

Обнародованы ночные кадры

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+