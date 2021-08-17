Заслуженный летчик-испытатель Толбоев назвал возможную причину крушения самолета под Москвой

Заслуженный летчик-испытатель Магомед Толбоев высказался насчет трагедии, которую на протяжении дня обсуждает российская общественность. Эксперт назвал обстоятельства, которые могли поспособствовать крушению самолета ИЛ-112В в Московской области.
По мнению Толбоева, воздушное судно, вероятно, не прошло необходимый комплекс испытаний. При таких условиях использовать самолет было преждевременно, подчеркнул он. ИЛ-112В потерпел крушение в Подмосковье 17 августа, напоминает РИА ФАН.
Популярные темы форума
как удержать мужика?
Давайте поиграем
Вино и грудное вскармливание
С кем бы из звезд вы бы познакомились?
Встреча , которая изменила мою жизнь
О чем говорят мужчины
Как разлюбить бывшего?
Скандал футболиста Мамаева Павла
Зависимость от сосудосуживающих средств